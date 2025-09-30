อิหร่านแขวนคอประหารชีวิตชายต้องสงสัย เป็นสายลับให้อิสราเอล
ทางการอิหร่านได้ทำการแขวนคอประหารชีวิตชายรายหนึ่ง ที่ถูกกล่าวว่าเป็น “สายลับ” ให้กับอิสราเอล และเป็นคนที่ 9 ที่ถูกประหารด้วยข้อหานี้
รัฐบาลอิหร่านประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน) ว่า ได้ทำการแขวนคอประหารชีวิตชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับอิสราเอล โดยการประหารชีวิตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการประหารชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของอิหร่าน
อิหร่านระบุชื่อผู้ถูกประหารชีวิตคือ บาห์มาน ชูบิอัส โดยกล่าวหาว่าเขาได้พบปะกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองมอสสาดของอิสราเอล และเรียกเขาว่าเป็นสายลับที่ “น่าเชื่อถือที่สุด” ของหน่วยงานดังกล่าว โดยสำนักข่าว Mizan ของศาลยุติธรรมอิหร่านระบุว่า ชูบิอัสทำงานเกี่ยวกับ “โครงการโทรคมนาคมที่ละเอียดอ่อน” และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “เส้นทางการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”
การประหารชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านประกาศจะเผชิญหน้ากับศัตรู หลังจากสหประชาชาติได้ประกาศคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้ง เนื่องจากโครงการนิวเคลียร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อิหร่านเป็นที่ทราบกันดีว่าได้ทำการแขวนคอนักโทษไปแล้ว 9 คนในข้อหา จารกรรม นับตั้งแต่สงครามกับอิสราเอลเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งในสงครามครั้งนั้นอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศและสังหารผู้คนไปกว่า 1,100 คน รวมถึงผู้บัญชาการทหารหลายคน ก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธตอบโต้
ก่อนหน้านี้ อิหร่านได้ประหารชีวิต บาบัก ชาห์บาซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของอิสราเอลเช่นกัน แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวโต้แย้งว่า ชาห์บาซีถูกทรมานจนต้องสารภาพเท็จ หลังจากที่เขาเขียนจดหมายเสนอตนเข้าร่วมรบกับยูเครน
อิหร่านมักจะจัดการพิจารณาคดีลับสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ โดยที่ผู้ต้องสงสัยมักไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานที่ใช้กล่าวหาตนได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อิหร่านต้องเผชิญกับการประท้วงทั่วประเทศหลายครั้ง ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจต่อเศรษฐกิจและข้อเรียกร้องด้านสิทธิสตรี
เพื่อตอบโต้การประท้วงและสงครามที่เกิดขึ้น อิหร่านจึงเพิ่มความถี่ในการประหารชีวิตนักโทษในอัตราที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งเป็นช่วงที่อิหร่านประหารชีวิตนักโทษหลายพันคนหลังสงครามอิรัก-อิหร่านยุติลง
กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านในนอร์เวย์ และศูนย์อับดุลเราะห์มาน โบรุมันด์ดในสหรัฐฯ ประเมินว่าจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตในปี 2025 มีมากกว่า 1,000 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอิสระของสหประชาชาติได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การประหารชีวิตของอิหร่าน โดยกล่าวว่า “การประหารชีวิตในอิหร่านมีขนาดที่น่าตกตะลึง และถือเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอย่างร้ายแรง” และ “ด้วยอัตราเฉลี่ยของการแขวนคอมากกว่าเก้าครั้งต่อวันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านดูเหมือนจะดำเนินการประหารชีวิตในระดับอุตสาหกรรมที่ท้าทายมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับได้ทั้งหมด”
apnews.com
