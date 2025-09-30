ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านแขวนคอประหารชีวิตชายต้องสงสัย เป็นสายลับให้อิสราเอล

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:43 น.
63

ทางการอิหร่านได้ทำการแขวนคอประหารชีวิตชายรายหนึ่ง ที่ถูกกล่าวว่าเป็น “สายลับ” ให้กับอิสราเอล และเป็นคนที่ 9 ที่ถูกประหารด้วยข้อหานี้

รัฐบาลอิหร่านประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน) ว่า ได้ทำการแขวนคอประหารชีวิตชายคนหนึ่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับอิสราเอล โดยการประหารชีวิตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการประหารชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของอิหร่าน

อิหร่านระบุชื่อผู้ถูกประหารชีวิตคือ บาห์มาน ชูบิอัส โดยกล่าวหาว่าเขาได้พบปะกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองมอสสาดของอิสราเอล และเรียกเขาว่าเป็นสายลับที่ “น่าเชื่อถือที่สุด” ของหน่วยงานดังกล่าว โดยสำนักข่าว Mizan ของศาลยุติธรรมอิหร่านระบุว่า ชูบิอัสทำงานเกี่ยวกับ “โครงการโทรคมนาคมที่ละเอียดอ่อน” และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “เส้นทางการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

การประหารชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านประกาศจะเผชิญหน้ากับศัตรู หลังจากสหประชาชาติได้ประกาศคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้ง เนื่องจากโครงการนิวเคลียร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

อิหร่านเป็นที่ทราบกันดีว่าได้ทำการแขวนคอนักโทษไปแล้ว 9 คนในข้อหา จารกรรม นับตั้งแต่สงครามกับอิสราเอลเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งในสงครามครั้งนั้นอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศและสังหารผู้คนไปกว่า 1,100 คน รวมถึงผู้บัญชาการทหารหลายคน ก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธตอบโต้

ก่อนหน้านี้ อิหร่านได้ประหารชีวิต บาบัก ชาห์บาซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของอิสราเอลเช่นกัน แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวโต้แย้งว่า ชาห์บาซีถูกทรมานจนต้องสารภาพเท็จ หลังจากที่เขาเขียนจดหมายเสนอตนเข้าร่วมรบกับยูเครน

อิหร่านมักจะจัดการพิจารณาคดีลับสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ โดยที่ผู้ต้องสงสัยมักไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานที่ใช้กล่าวหาตนได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อิหร่านต้องเผชิญกับการประท้วงทั่วประเทศหลายครั้ง ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจต่อเศรษฐกิจและข้อเรียกร้องด้านสิทธิสตรี

เพื่อตอบโต้การประท้วงและสงครามที่เกิดขึ้น อิหร่านจึงเพิ่มความถี่ในการประหารชีวิตนักโทษในอัตราที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งเป็นช่วงที่อิหร่านประหารชีวิตนักโทษหลายพันคนหลังสงครามอิรัก-อิหร่านยุติลง

กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านในนอร์เวย์ และศูนย์อับดุลเราะห์มาน โบรุมันด์ดในสหรัฐฯ ประเมินว่าจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตในปี 2025 มีมากกว่า 1,000 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอิสระของสหประชาชาติได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การประหารชีวิตของอิหร่าน โดยกล่าวว่า “การประหารชีวิตในอิหร่านมีขนาดที่น่าตกตะลึง และถือเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอย่างร้ายแรง” และ “ด้วยอัตราเฉลี่ยของการแขวนคอมากกว่าเก้าครั้งต่อวันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านดูเหมือนจะดำเนินการประหารชีวิตในระดับอุตสาหกรรมที่ท้าทายมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับได้ทั้งหมด”

อ้างอิง : apnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

3 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

8 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

22 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:43 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:43 น.
63
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button