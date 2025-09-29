ภัยเงียบ! งานวิจัยชี้ “ไมโครพลาสติก” อาจเป็นสาเหตุใหม่ของ “โรคกระดูกพรุน”
งานวิจัยล่าสุดชี้ “ไมโครพลาสติก” อาจเป็นภัยเงียบและปัจจัยเสี่ยงใหม่ของ “โรคกระดูกพรุน” พบสามารถกระตุ้น “เซลล์สลายกระดูก”
ผลการวิเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 60 ฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Osteoporosis International ได้เปิดเผยถึงภัยคุกคามใหม่ต่อสุขภาพกระดูก โดยชี้ว่า “ไมโครพลาสติก” อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นทั่วโลก
งานวิจัยระบุว่า เมื่ออนุภาคพลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย มันสามารถเข้าไปรบกวนการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก และที่น่ากังวลคือมันไปกระตุ้นการสร้าง “เซลล์สลายกระดูก” (osteoclasts) ให้มีจำนวนมากขึ้น ทำให้กระบวนการสลายเนื้อเยื่อกระดูกเกิดขึ้นเร็วกว่าการสร้างกระดูกใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักของการเกิดโรคกระดูกพรุน
ปกติแล้วร่างกายจะรักษาสมดุลระหว่างการสร้างและสลายกระดูก แต่เมื่อสมดุลนี้เสียไปจะทำให้กระดูกบางลง เปราะ และหักง่าย นอกจากนี้ ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการยังพบว่าไมโครพลาสติกส่งผลให้เซลล์กระดูกมีอายุสั้นลง กระตุ้นการอักเสบ และเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน ซึ่งล้วนทำให้โครงสร้างกระดูกอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว
นายโรดริโก บูเอโน เด โอลิเวรา หนึ่งในผู้เขียนงานวิจัย กล่าวว่าผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดที่พบในการทดลองกับสัตว์คือ การเจริญเติบโตของโครงกระดูกสัตว์ทดลองหยุดชะงักลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อกระดูกเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างจริงจัง ขณะนี้ทีมวิจัยกำลังศึกษาเพิ่มเติมในหนูทดลองเพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดเล็กที่ปนเปื้อนอยู่ทุกที่ ตั้งแต่ในธรรมชาติไปจนถึงในร่างกายมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญจึงเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกมากกว่า 500 ล้านตันต่อปี แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล
ที่มา: WIRED
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักวิทย์เตือน ไมโครพลาสติก ในเครื่องครัว อาจก่อ มะเร็ง-สมองเสื่อม
- กระทู้ฮอต ขนแปรงสีฟันสั้นลง เพราะอะไร โซเชียลแห่กังวล ไมโครพลาสติกเข้าร่างกาย
- ผวา เครื่องดื่มยอดฮิตคนไทย เสี่ยงปนเปื้อนไมโครพลาสติก ต่อซองอนุภาคมหาศาล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: