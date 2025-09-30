ศาลจีนเข้ม สั่งประหารชีวิต 11 สมาชิกแก๊งค์มาเฟียทำคอลเซ็นเตอร์
ศาลจีนปราบปรามจริงจัง สั่งประหารชีวิต 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียทำคอลเซ็นเตอร์ แต่รอลงอาญา 2 ปี พร้อมสั่งจำคุกตลอดชีวิตอีก 11 คน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลจีนได้พิพากษาประหารชีวิตแก๊งมาเฟีย 11 คน ฐานความผิดเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเหยื่อในประเทศเมียนมา แต่ศาลสั่งรอลงอาญาสองปี
โดย “ตระกูลหมิง” สมาชิกหลายคนได้รับโทษหนัก ซึ่งนอกจากประหารชีวิตแล้ว ยังมีสมาชิกอีก 11 คน ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ส่วนที่เหลืออีก 17 คน ได้รับโทษตั้งแต่ 5 ปี ถึง 24 ปี ซึ่งสำนักข่าว CCTV สื่อของจีนระบุว่ามีผู้รับโทษรวมแล้ว 39 คน
สำหรับตระกูลหมิงนั้นเป็นหนึ่งใน 4 กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังศูนย์คอลเซ็นเตอร์ ในเมืองเล่าไก่ ซึ่งติดอยู่ชายแดนจีน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 ตระกูลหมิงเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผ่านโทรคมนาคม, กาสิโนผิดกฎหมาย, ขนยาเสพติด และค้าประเวณี ซึ่งอ้างอิงจากศาลตระกูลหมิงทำเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย 1 หมื่นล้านหยวน (4.5 หมื่นล้านบาท)
พร้อมกันนี้ศาลยังพบว่าตระกูลหมิงนั้นเกี่ยวข้องกับการตายของพนักงานคอลเซ็นเตอร์หลายคนอีกด้วย
โดยสำนักข่าว BBC เขียนปิดท้ายว่า การพิพากษาครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางการจีนส่งสัญญาณว่าจะลงโทษให้กับพวกมิจฉาชีพรุนแรงขึ้น รวมถึงแรงกดดันให้ไทยปราบปราบอย่างจริงจังเมื่อช่วงต้นปีทีผ่านมา แม้ว่ากลุ่มมิจฉาชีพจะย้ายไปปฏิบัติการในกัมพูชาแทน แต่ยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังปฏิบัติการอยู่ประเทศเมียนมา
