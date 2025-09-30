ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ คลิปใหม่ “MrBeast” ให้คนหนีกับดักไฟ แลกเงิน 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:52 น.
71

กลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างหนัก เมื่อคลิปใหม่ของช่อง MrBeast ที่เจ้าตัวให้ผู้ร่วมรายการหนีจากกับดักไฟ แลกกับเงิน 16 ล้านบาท

เชื่อหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ MrBeast (มิสเตอร์บีสต์) ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกัน ผู้ที่มีตัวเลขผู้ติดตามมากที่สุดในยูทูบ โดยเจ้าตัวมักจะทำคอนเทนต์ที่หลายคนสนใจ แต่บางคลิปก็มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์อย่างหนาหูถึงเรื่องความเหมาะสม เช่นเดียวกับคลิปล่าสุดนี้

คอนเทนต์ล่าสุดที่ลงไปนั้นคือ “คุณจะเสี่ยงตายเพื่อเงิน $500,000 หรือไม่?” โดยในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าภายในคลิปจะมีชายที่เข้าร่วมการท้ายทายนี้ถูกมัดเชือกติดไว้กับเก้าอี้ ที่ตั้งอยู่ภายในบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ และชายคนดังกล่าวต้องพยายามเอาตัวรอดออกมา เพื่อแลกกับการคว้าเงินรางวัลกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 16 ล้านบาท

ในวิดีโอนี้ชายคนนี้ต้องผ่าน “กับดักมรณะ 7 ประการ” ด่านแรกคือการที่เขาถูกมัดไว้กับเก้าอี้ขณะที่บ้านรอบตัวเขากำลังถูกไฟไหม้ โดยมีเป้าหมายคือการเอาถุงเงินมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ที่อยู่ข้างหลังเขากลับคืนมา ก่อนที่บ้านจะถูกไฟไหม้หรือตัวเขาเองจะถูกไฟไหม้ และในที่สุด เขาก็สามารถหาเงินมาได้ครึ่งหนึ่งก่อนที่ไฟจะลุกลามใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ ภายในคลิปนี้มีการเพิ่มความผาดโผนเข้าไปเพิ่ม ทั้งการจุดพลุไฟ การยิงปืนใหญ่มนุษย์ รวมไปถึงการยิงผ่านวงแหวนไฟ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกชาวเน็ตหยิบไปใช้เพื่อวิจารณ์คอนเทนต์นี้ของเจ้าพ่อยูทูบเบอร์รายนี้

อย่างไรก็ตาม MrBeast ก็ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า “ในกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันสตันท์แมน ผมแค่อยากจะบอกว่า เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ทุกความท้าทายได้รับการทดสอบโดยสตันท์แมนหลายคน เรามีทีมกู้ภัยที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน และนักประดาน้ำ พร้อมด้วยรถพยาบาลและรถดับเพลิง”

“เรายังมีทีมควบคุมไฟและใช้วิธีดับเพลิงหลายวิธีในทุกภารกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถดับไฟได้หากเกิดปัญหาขึ้น แต่ผู้ประสานงานสตั๊นท์ของเราก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคย และไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเหล่านี้เลย แค่อยากจะบอกทุกคนอย่างตรงไปตรงมา เพราะผมเห็นความกังวลบางอย่าง!”

ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวที่เข้าร่วมภารกิจนี้คว้าเงินรางวัลไปได้ 350,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.13 ล้านบาท)

อ้างอิง : Youtube MrBeast

 

