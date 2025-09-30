ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นจีนขายไต แลกไอโฟน ปัจจุบันป่วยหนัก ติดเตียง-ฟอกไตตลอดชีวิต

ย้อนรอยเด็กหนุ่มวัย 17 ขายไตเพื่อแลก iPhone 4 สู่ชีวิตปัจจุบัน ที่ต้องนอนติดเตียงและฟอกไตตลอดชีวิตเพราะไตอีกข้างใช้ไม่ได้แล้ว

หวัง ช่างคุน ชายชาวจีนที่เคยสร้างข่าวโด่งดังจากการขายไตเพื่อซื้อไอโฟนเมื่อ 14 ปีก่อน ปัจจุบันในวัย 31 ปี ชีวิตของเขาต้องพังทลายลง เขาต้องนอนติดเตียงและเข้ารับการฟอกไตเป็นประจำเพื่อประทังชีวิต หลังจากไตข้างเดียวที่เหลืออยู่เกิดภาวะล้มเหลว

ย้อนกลับไปในปี 2554 ขณะนั้น หวัง ช่างคุน มีอายุเพียง 17 ปี เขาต้องการ iPhone 4 และ iPad 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มวัยรุ่น แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวย เขาจึงตัดสินใจติดต่อกับขบวนการค้าอวัยวะในตลาดมืดผ่านห้องแชตออนไลน์ ด้วยความคิดที่ว่า “คนเราจะมีไตสองข้างไปทำไม”

หวัง ช่างคุน นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยสีหน้าอิดโรย
ภาพจาก: Mirror

การผ่าตัดเกิดขึ้นอย่างลับๆ โดยที่พ่อแม่ของเขาไม่รับรู้ ขบวนการค้าอวัยวะได้นัดหมายศัลยแพทย์ให้ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งในมณฑลหูหนาน การผ่าตัดเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้หลังการผ่าตัดแผลเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง เขาได้รับเงินค่าไตเป็นเงินประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 90,000 บาทในขณะนั้น) และนำเงินทั้งหมดไปซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการ

สุขภาพของ หวัง ช่างคุน ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วหลังการผ่าตัด การติดเชื้อได้ลุกลามไปยังไตข้างที่เหลือ ประกอบกับการไม่ได้รับการดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสม ทำให้ไตของเขาทำงานล้มเหลวในที่สุด ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากเด็กหนุ่มวัยรุ่นไปสู่ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพึ่งพาการฟอกไตตลอดเวลา

ต่อมาในปี 2555 ทางการจีนได้เข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด 9 คน มีผู้ถูกตัดสินจำคุก ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงศัลยแพทย์ 5 คนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด แต่กระบวนการทางกฎหมายก็ไม่สามารถฟื้นฟูสุขภาพของ หวัง ช่างคุน ให้กลับมาเป็นปกติได้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเขาจะสามารถเข้ารับการปลูกถ่ายไตครั้งใหม่ได้หรือไม่

ที่มา: Newsweek

