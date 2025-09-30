ต้องรู้ ประกันสังคม ตุลาคม 2568 ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 จ่ายเท่าไหร่?

เช็กที่นี่! เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2568 ผู้ประกันตน ม.33, ม.39, ม.40 ต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่? ได้รับสิทธิความคุ้มครองกรณีใดบ้าง
เข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนถึงเวลาเตรียมตัวสำหรับภาระหน้าที่สำคัญของผู้ประกันตนทุกคน หรือ การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2568 วันนี้ ทีมข่าวการเงินได้รวบรวมและสรุปข้อมูลอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนในแต่ละมาตรา ทั้งมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้ทุกท่านได้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมกันก่อน
ผู้ประกันตนมาตรา 33 (พนักงานประจำ)
สำหรับพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างประจำที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้างรายเดือน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
หากคุณมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป นายจ้างจะหักเงินสมทบของคุณเป็นจำนวน 750 บาทต่อเดือน และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 750 บาท เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ต้องจ่ายเงินสมทบปีละ 9,000 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ)
ส่วนผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และลาออกจากงานแล้ว แต่ยังต้องการรักษาสิทธิ์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่องจะต้องนำส่งเงินสมทบเป็นจำนวนคงที่ จำนวน 432 บาทต่อเดือน เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 1 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องนำส่งเงินทั้งสิ้น 5,184 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ)
ปิดท้ายด้วยผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ที่มีอายุ 15 – 65 ปี ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39 สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
ทางเลือกที่ 1 : ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยต้องจ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน หากส่งเงินครบ 1 ปี จะมียอดเงินสมทบ 840 บาท
ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองเหมือนทางเลือกที่ 1 ได้แก่ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต และ เพิ่มกรณีชราภาพ จ่าย 100 บาทต่อเดือน ถ้าส่งยอดครบ 12 เดือนจะมียอดเงินสมทบทั้งสิ้น 1,200 บาท
ทางเลือกที่ 3 : ได้รับความคุ้มครอง เหมือนทางเลือกที่ 2 ประกอบด้วย กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, ชราภาพ และ เพิ่มกรณีสงเคราะห์บุตร ต้องจ่าย 300 บาทต่อเดือน หากส่งยอดครบ 12 เดือนจะมีเงินสมทบทั้งหมด 3,600 บาท
ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
