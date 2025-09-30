ข่าวใหญ่วงการเกม กลุ่มทุนซาอุฯ เข้าซื้อกิจการ “EA” มูลค่ากว่า 1.78 ล้านล้านบาท
กลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการเกม เมื่อมีรายงานว่า Electronic Arts หรือ EA ถูกกลุ่มทุมจากซาอุดิอาระเบียซื้อกิจการไป ด้วยมูลค่ากว่า 55,000 ล้านเหรียญ
บริษัท Electronic Arts (EA) หนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตกลงขายกิจการด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.78 ล้านล้านบาท) ซึ่งถือเป็นดีลการซื้อกิจการด้วยการกู้ยืมเงิน (Leveraged Buyout) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
กลุ่มผู้ซื้อประกอบด้วย กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดีอาระเบีย (PIF), บริษัท Silver Lake และ Affinity Partners ของ จาเร็ด คุชเนอร์ (Jared Kushner)
การซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ EA กลายเป็นบริษัทเอกชน โดยหุ้นสาธารณะทั้งหมดจะถูกซื้อคืน และบริษัทจะไม่ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไป ราคาซื้อนี้สูงกว่ามูลค่าตลาดของ EA ถึง 25%
แอนดรูว์ วิลสัน ซีอีโอของ EA ซึ่งจะยังคงอยู่ในตำแหน่ง กล่าวว่า การซื้อกิจการนี้เป็น “การยอมรับอันทรงพลัง” ในการทำงานของบริษัท และพวกเขาจะร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป
อย่างไรก็ตาม คริสโตเฟอร์ ดริง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม แสดงความกังวลว่า ดีลนี้จะก่อให้เกิดหนี้สินสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 646,000 ล้านบาท) ที่จำเป็นต้องชำระคืน
“รายได้จากเกมใหญ่ๆ อย่าง EA Sports FC, Madden และ Battlefield 6 จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนเกมใหม่ๆ ของ EA” เขากล่าว
EA เป็นบริษัทที่มีความหมายเหมือนกับอุตสาหกรรมเกมมานานกว่า 40 ปี และมีผลงานเกมขายดีมากมาย เช่น EA FC (ชื่อเดิมคือ Fifa) ที่มียอดขายกว่า 325 ล้านชุด, The Sims ขายได้กว่า 200 ล้านชุด และ Need For Speed กว่า 150 ล้านชุด
การซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงการขยายอิทธิพลของซาอุดีอาระเบียในอุตสาหกรรมเกมอย่างยิ่ง โดย PIF ของซาอุดีอาระเบียได้เข้าซื้อธุรกิจเกมอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเมื่อเดือนมีนาคม 2025 ที่จ่ายเงิน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 113,000 ล้านบาท) ซื้อธุรกิจเกมของ Niantic (ผู้สร้าง Pokémon Go) และก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2023 บริษัทลูกของ PIF เข้าซื้อ Scopely Inc (ผู้สร้าง Monopoly Go) ด้วยมูลค่า 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 158,000 ล้านบาท)
ปัจจุบันซาอุดีอาระเบียยังเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อื่นๆ เช่น Nintendo และ Take-Two Interactive และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใหญ่ๆ อย่าง eSports World Cup ด้วย
อ้างอิง : www.bbc.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: