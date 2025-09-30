“กัน จอมพลัง” ลั่น! รับภารกิจสร้างถนน “ภูมะเขือ” สู้เขมร หลังพบล้ำแผ่นดินไทย
“กัน จอมพลัง” ประกาศรับภารกิจ สร้างถนนบนภูมะเขือ ตอบโต้กัมพูชา หลังลงพื้นที่กับรองแม่ทัพภาค 2 พบถนนคอนกรีตสร้างรุกล้ำในดินแดนไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก หลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดภูมะเขือได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมประกาศภารกิจใหม่ในการสร้างถนนระยะกิโลกว่าบนภูมะเขือเพื่อสู้กับกัมพูชา หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ชายแดนด้วยตนเอง
“เขมรมันเตรียมเล่นไทยมานานแล้ว ผมมาภูมะเขือกับท่าน พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มาดูถนนปูนความยาวหลายกิโลที่เขมรทำลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยเพื่อจะส่งกำลังทหารเขมรเข้าไปไปที่ภูมะเขือแต่ถนนยังสร้างไม่เสร็จเพราะทหารไทยเรายึดภูมะเขือได้ก่อนและยึดถนนเส้นนี้ได้
ถ้าเขมรมันทำเสร็จเราก็ยากที่จะยึดภูมะเขือเช่นกัน ถนนเส้นนี้สร้างอย่างดีรถถังวิ่งได้นี่คือเครื่องหมายแห่งความทะเยอทะยายที่เขมรอยากได้แผ่นดินของประเทศไทย อยากเอาชนะประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งผมได้รับภารกิจตอนนี้ผมจะสร้างถนนระยะกิโลกว่าบนภูมะเขือสู้กับเขมรเช่นกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “กัน จอมพลัง” ยืนยันอีกเสียง ทหารไม่ขาดแคลน มีตั้งแต่กาแฟถึงน้ำเมล่อน
- กันจอมพลัง จี้พิรุธป้ายทะเบียนเกลื่อนบ้าน “กำนันลี” ซื้อขายรถแบบใดไม่เอาเล่มไปด้วย!
- “กัน จอมพลัง” ตัดพ้อ ทำดีไม่เคยชม นักการเมืองรุมตำหนิ ปมรถดูดส้วม ไม่มีใครป้องหลังถูกเขมรท้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: