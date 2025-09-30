ข่าว

“กัน จอมพลัง” ลั่น! รับภารกิจสร้างถนน “ภูมะเขือ” สู้เขมร หลังพบล้ำแผ่นดินไทย

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 09:23 น.
60
"กัน จอมพลัง" ลั่น! รับภารกิจสร้างถนน "ภูมะเขือ" สู้เขมร หลังพบล้ำแผ่นดินไทย

“กัน จอมพลัง” ประกาศรับภารกิจ สร้างถนนบนภูมะเขือ ตอบโต้กัมพูชา หลังลงพื้นที่กับรองแม่ทัพภาค 2 พบถนนคอนกรีตสร้างรุกล้ำในดินแดนไทย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก หลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดภูมะเขือได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมประกาศภารกิจใหม่ในการสร้างถนนระยะกิโลกว่าบนภูมะเขือเพื่อสู้กับกัมพูชา หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ชายแดนด้วยตนเอง

“เขมรมันเตรียมเล่นไทยมานานแล้ว ผมมาภูมะเขือกับท่าน พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มาดูถนนปูนความยาวหลายกิโลที่เขมรทำลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยเพื่อจะส่งกำลังทหารเขมรเข้าไปไปที่ภูมะเขือแต่ถนนยังสร้างไม่เสร็จเพราะทหารไทยเรายึดภูมะเขือได้ก่อนและยึดถนนเส้นนี้ได้

กัน จอมพลัง ขณะลงพื้นที่ภูมะเขือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

ถ้าเขมรมันทำเสร็จเราก็ยากที่จะยึดภูมะเขือเช่นกัน ถนนเส้นนี้สร้างอย่างดีรถถังวิ่งได้นี่คือเครื่องหมายแห่งความทะเยอทะยายที่เขมรอยากได้แผ่นดินของประเทศไทย อยากเอาชนะประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งผมได้รับภารกิจตอนนี้ผมจะสร้างถนนระยะกิโลกว่าบนภูมะเขือสู้กับเขมรเช่นกัน”

