ไม่รอด ตามรวบหนุ่มมือบอน พ่นกราฟิตี้ทำลายผลงานศิลปะย่านดัง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 18:27 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 18:28 น.
139

รวบมือทำลายงานศิลปะ “Krung Thep Creative Streets” สิ้นท่าแล้ว 1 ราย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลั่นเอาผิดให้เข็ดหลาบ ย้ำมี CCTV จับตาอยู่

วันนี้ (29 ก.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามกรณีผลงานศิลปะบนผนังซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก ถูกทำลายจนเสียหาย

โดยรองผู้ว่าฯ ศานนท์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของงานศิลปะบนผนังว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “Krung Thep Creative Streets” เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนเมือง โดยร่วมมือกับสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสถานทูตยุโรปหลายประเทศ รวบรวมศิลปินนานาชาติ 15 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนังจำนวน 15 จุด เพื่อเชื่อมโยงย่านสร้างสรรค์ 3-4 ย่านเข้าด้วยกัน ซึ่งเจ้าของกำแพงอนุญาตให้ดำเนินการ

สำหรับผลงานศิลปะบนผนังซอยเจริญกรุง 30 เป็นผลงานของคุณ Carolina Adan Caro ศิลปินชาวสเปน ซึ่งใช้เวลาวาดภาพราว 7-10 วัน และเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

”เรื่องนี้เรารับไม่ได้ มันไม่มีการเคารพงานคนอื่นเขา แม้กราฟิตี้จะถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันต้องให้ความเคารพผลงานของผู้อื่น เคารพเมือง เคารพสถานที่ด้วย เราอยากจะให้กรุงเทพฯ มีความสวยงามในด้านของงานศิลปะ เรามีอย่างนี้ทั่วกรุงเทพฯ พยายามทำงานสตรีตอาร์ตเพื่อให้เมืองมีสีสัน แต่ไอ้ความชั่วของคนไม่กี่คนกลับทำให้ความตั้งใจดี ๆ มันเสียหายไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว พร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในเช้ามืดวันเสาร์ (27 ก.ย. 68) ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคล 3 คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพ่นสีทับผลงานดังกล่าว

โดยใช้เวลาเพียง 17 นาที กล้อง CCTV สามารถบันทึกภาพได้ชัดเจนและติดตามผู้ก่อเหตุได้แล้ว 1 คน ซึ่งได้สารภาพเป็นที่เรียบร้อย

ด้านที่ปรึกษาฯ อดิศร์ กล่าวถึงการเอาผิดผู้ก่อเหตุว่า เราพยายามจะพิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐาน “ทำให้เสียทรัพย์” ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ทำความเลอะเทอะ แต่ภาพนี้มีเจ้าของ มีศิลปินที่เขามอบให้ทาง กทม. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล นี่คือทรัพย์สิน การที่คุณมาทำลายทรัพย์สินโทษก็จะรุนแรงกว่าทำความสกปรกทั่วไป ฝากถึงคนที่คิดจะทำว่าอย่าทำ สิ่งที่ทำมันไม่ได้มีศักดิ์ศรีหรือความน่าภูมิใจเลย มันน่าจะอายด้วยซ้ำ หากใครพบเห็นการกระทำเช่นนี้ขอให้ช่วยแจ้งตำรวจทันที

ปัจจุบันพื้นที่ต่าง ๆ มี CCTV ติดตั้งอยู่ เพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าทำแล้วจะรอดไปได้ เพราะว่าเราเอาจริงเอาจัง ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะผลงานศิลปินต่างประเทศ แต่ไม่ว่าจะเป็นผลงานใครก็ตาม เราก็รับไม่ได้ การกระทำแบบนี้มันแสดงถึงจิตใจ และแสดงถึงความไม่มีระเบียบเรียบร้อย เชื่อว่ากลุ่มศิลปินกราฟฟิตีที่ดี ๆ ที่ตั้งใจสร้างผลงานและไม่รบกวนสิทธิคนอื่นก็มีอยู่จำนวนมาก ควรไปหาพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานที่เขาอนุญาต หรือถ้าอยากจะทำจริง ๆ กรุงเทพมหานครพร้อมจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้ แต่ไม่ใช่ไปทำบนผลงานคนอื่น

“ฝากดูด้วยครับ พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของผลงานนี้ร่วมกันนะครับ เพราะว่าเขามอบให้เมือง เขาไม่ได้มอบให้ผม เขามอบให้ กทม.” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้ายกับประชาชน จากนั้นได้กล่าวขอบคุณตำรวจที่จับได้อย่างรวดเร็ว โดยขอให้เอาจริงเอาจัง ลงโทษให้เข็ดหลาบ และขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดิศร์ ระบุถึงการเอาผิดผู้ก่อเหตุว่า พยายามจะพิจารณาองค์ประกอบของความผิดฐาน “ทำให้เสียทรัพย์” ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

