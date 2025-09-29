“ชัชชาติ” ซัด “น่าอาย” พวกมือบอนพ่นสีทับงานศิลปินสเปน ตามจับได้แล้วหนึ่ง
ชัชชาติ ซัด น่าอาย พวกมือบอนพ่นสีทับงานศิลปินสเปน ซึ่งเป็นสร้างความสวยงานให้พื้นที่เจริญกรุง ตามจับได้แล้วหนึ่งราย เหลืออีกสอง
จากกรณีที่เพจ Drama Addict โพสต์ข้อความระบุว่า “ศิลปินจากสเปน (Carolina Adán Caro) เข้าร่วมโครงการของ กทม ในการทาสีตึกรามบ้านช่องที่เจริญกรุงให้สวยงาม สวยมากครับผม ล่าสุด หลังจากถูกคนมือบอนมาพ่นสีทับ ภาพสวยๆเสียของหมด
ฝาก จนท ดำเนินการและป้องกันไม่ให้คนมือบอนมาพ่นทับด้วยครับ อันนี้สถานทูตสเปนเพิ่งโปรโมทให้ไทยไปหมาดๆไม่กี่วันนี้เองนะ” จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมเผยแพร่ภาพสด ความเสียหายงานศิลปะดังกล่าว
นายชัชชาติกล่าวว่า ไม่ใช่แค่ความเลอะเทอะ ภาพมันมีเจ้าของ ศิลปินมอบให้ กทม.ดูแล มันเป็นทรัพย์สิน การทำลายนั้น มีโทษรุนแรงกว่าปกติทั่วไป
ถ้าคิดจะทำ มันไม่ได้มีศักดิ์ศรี ความน่าภูมิใจ น่าอายด้วยซ้ำ ถ้าใครเห็นพฤติกรรมรีบแจ่งตำรวจ เรามี CCTV ทำแล้วอย่าคิดว่าจะรอดไปได้ ไม่ใช่แค่ศิลปินต่างประเทศ ของศิลปินคนไหน เรารับไม่ได้ มันแสดงถึงจิตใจ ความไม่มีระเบียบเรียบร้อย
“ผมคิดว่ากลุ่มศิลปินดีๆ ก็มี ที่สร้างผลงาน ไม่ใช่ไปพ่นในที่ที่ไม่อนุญาต หรือถ้าอยากทำ เดี๋ยวผมเตรียมผนังให้เลยเมื่อวาน รองฯ ศานนท์ แจ้งมาไม่สบายใจ เป็นเรื่องที่คนตั้งใจทำเพื่อความสวยงามของเมือง
ก็ต้องเอาโทษสูงสุด จับได้แล้วก็ต้องขยายผล ทุกคนเป็นเจ้าของผลงานนี้ร่วมกัน ก็ขอให้ช่วยดูแล ถ้าใครอยากทำลาย อย่าเลย ถ้าอยากพ่น เดี๋ยวหากำแพงให้เลย ที่เจ้าของอนุญาต ขอให้เคารพสิทธิของคนอื่น ของเมืองด้วย เสียใจ วาดซะสวยเลย มาพ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติยังหันไปกล่าวขอบคุณทางตำรวจด้วยว่า ขอบคุณมากที่จับได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่มีกล้อง อย่าคิดว่าจะรอดไปได้ มันไม่ได้สร้างคุณค่าใครเลย โดยนายชัชชาติระบุว่าจับได้แล้ว 1 คนจาก 3 คน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดือด! สงกรานต์ เตชะณรงค์ ล่าคนมือบอน ใช้สีเขียนโรงแรม
- เด็กมือบอน ตัดผมลูกค้าแหว่ง แม่ปัดเรื่องเล็ก โดนปรับอ่วม 5 หมื่นบาท
- รวบหนุ่มอารมณ์ศิลป์ พ่นสีกำแพงโกดัง รับทำไปเพราะคิดถึงวัยเรียน 10 ปีก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: