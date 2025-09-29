หญิงเกาหลีเหนือ-หมอ ขึ้นศาล ถูกจับได้ว่าผ่าตัดเสริมขนาดหน้าอก
หญิงเกาหลีเหนือและหมอ ถูกนำตัวขึ้นศาล หลังถูกจับได้ว่าผ่าตัดเสริมขนาดหน้าอก ชี้เป็นพฤติกรรมทุนนิยมและถูกครอบงำโดยอำนาจต่างชาติ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่าทางการประเทศเกาหลีเหนือได้นำหญิงสองคนขึ้นศาล หลังจากที่มีการกล่าวหาว่าทั้งสองทำการเสริมหน้าอกผิดกฎหมาย และถือเป็น “การปนเปื้อนด้วยพฤติกรรมทุนนิยม” และตกเป็นเหยื่อของอำนาจต่างชาติ
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ทางการเกาหลีเหนือทำการตรวจสอบ หลังจากที่หญิงเกาหลีเหนือรายหนึ่งเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หลังเข้ารับการผ่าตัดผิดกฎหมาย
ก่อนที่เพื่อนบ้านจะรายงานหญิงทั้งสองคน โดยพบว่าร่างกายของเธอเปลี่ยนไปหลังไปโรงพยาบาล ซึ่งทั้งสองยอมรับว่าพวกเธอเข้ารับการผ่าตัดขยายหน้าอกจริง เพื่อที่พวกเธอจะเสริมหุ่นของเธอ
เบื้องต้นคดีดังกล่าวยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ และยังไม่มีการพิพากษาหญิงทั้งสองแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับนายแพทย์ที่เป็นคนทำการผ่าตัดให้ทั้งสอง โดยแพทย์นายดังกล่าวขึ้นศาลไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน แต่ยังไม่มีการตัดสิน จากการการสอบสวนพบว่าแพทย์นายนี้เรียนไม่จบ และใช้ซิลิโคนจากจีนในการเสริมอึ๋มให้ลูกค้า
