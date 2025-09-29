ด่วน แอ้ม สโรชา ชักเกร็งหมดสติ ช่วยอธิษฐาน ให้ไปสงบ หากไม่ถึงเวลา ให้ฟื้นปาฏิหาริย์

ด่วน ผู้ประกาศข่าวดัง แอ้ม สโรชา ชักเกร็ง หมดสติ จากอาการป่วยโรคมะเร็ง นอนอยู่บ้าน ครอบครัววอนช่วยภาวนา ให้จากไปสงบ แต่หากปาฏิหาริย์มีจริง ให้ฟื้นมาสมบูรณ์
วันนี้ 29 ก.ย. ช่วงค่ำ แฟนเพจเฟซบุ๊ก “สโรชา พรอุดมศักดิ์” ของผู้ประกาศข่าวหญิง “แอ้ม” สโรชา พร อุดมศักดิ์ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน! เรียนทุก ท่านทราบ ช่วงบ่ายวันนี้คุณแอ้มได้ล้มป่วยจากอาการข้าง เคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้กระจายไปหลายจุดของร่างกาย มี อาการชักเกร็งและหมดสติไป
ปัจจุบันคุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นความ ประสงค์ของคุณแอ้มว่า หากจะหมดอายุขัย จะขอนอนอยู่ที่ บ้านและจากไปท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อ และญาติพี่น้อง
ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์และญาติๆ ขอความกรุณาจาก ทุกท่านที่รักและห่วงใยแอ้ม ช่วยกันอธิฐาน ภาวนาให้แอ้ม หากหมดอายุขัยจริงๆ ให้แอ้มได้จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ ทรมานกับโรคภัยอีกต่อไป แต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้ฟื้น ตื่นมาดังปาฏิหาริย์ ร่างกายไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัม พาตใดๆ ตามที่แอ้มได้ขอไว้
ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าและจะแจ้งข่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ"
ประวัติ แอ้ม สโรชา ผู้ประกาศข่าว พิธีกรหญิงแถวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชนมาอย่างยาวนาน สามารถดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ น้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์จนได้รับเลือกให้เป็นเสียงประกาศในรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
แอ้ม สโรชาจบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นเส้นทางอาชีพสื่อมวลชนจากการเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษที่ช่อง 11 (NBT) ก่อนจะสร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำจากผลงานในสถานีข่าวชั้นนำหลายแห่ง เช่น เป็นพิธีกรรายการ “เก็บตกจากเนชั่น” พิธีกรร่วมรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการจัดรายการร่วมกับคุณสนธิ ลิ้มทองกุล
ประสบการณ์ในต่างประเทศ สโรชาเคยทำงานในระดับนานาชาติในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวที่ Channel News Asia ประเทศสิงคโปร์
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แอ้ม สโรชาได้แบ่งปันเรื่องราวการต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ
