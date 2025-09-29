ฟัน 2 ข้อหา “ทหารยศพันโท” เมากร่าง-ด่าคนเจ็บ-ไม่เป่าแอลกอฮอล์ แถมแจกของลับตร.
แจ้ง 2 ข้อหา “ทหารยศพันโท” กลับจากงานเลี้ยงเกษียณฯ ซิ่งเก๋งขับชนจักรยานยนต์ ไม่ยอมเป่าเมาแถมชี้หน้าคนเจ็บ-ด่าทอ
กรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วงเย็น วันที่ 26 ก.ย. ซึ่งทางด้านรถเก๋งได้ไปเชี่ยวชนท้ายรถจักรยานยนต์ เหตุเกิดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากรายงานระบุคนขี่ จยย. บาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
ขณะที่คนขับเก๋งมีอาการมึนเมา ถูกควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก ต่อมาเพจ “เจ๊มอย v+” โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความ “งามไส้ ! นายทหารยศระดับ พันโท ที่ค่ายแห่งหนึ่งอำเภอปากช่อง เมากร่าง หลังขับรถชนจักรยานยนต์ ของผู้เสียหาย”
ต่อมาทราบว่า หลังเกิดเหตุนายทหารลงจากรถเดินไปหาผู้บาดเจ็บ แต่ไม่ได้ไปช่วย ไปชี้หน้าด่าทอคู่กรณีวัย 31 ปี จนตำรวจต้องขอตรวจแอลกอฮอล์ แต่นายทหารไม่ยอม ตะโกนแจกของลับให้ตำรวจจึงคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
อ้างอิงข้อมูลจากช่อง 7 สอบถามนายทหารอ้างว่า กำลังขับรถกลับจากกินเลี้ยงงานเกษียณ เรื่องอาการมึนเมาผู้ต้องหามีการปฏิเสธ ระบุแค่ดื่มเบียร์ 6 แก้ว ยินดีรับผิดชอบคู่กรณีไม่ได้หลบหนี
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรินทร์ จินตพละ ผู้กำกับการ สภ.ปากช่อง เปิดเผยว่า ตำรวจดำเนินคดีแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท และข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา เตรียมส่งฟ้องศาลทหารในวันนี้ (29 ก.ย.) ส่วนข้อหาขัดขืนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และดูหมิ่นเจ้าพนักงานตำรวจ หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันพฤติกรรม จะมีแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป.
