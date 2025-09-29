การเงินเศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง เคลียร์ปม สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ไม่ต้องร่วมจ่ายทุกครั้งที่รักษา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 13:36 น.
99
กรมบัญชีกลาง ชี้แจงประเด็นร้อน ยืนยันไม่ใช่การลดสิทธิ แต่เป็นการปรับอัตราการเบิกจ่ายยาให้เหมาะสมกับราคาจริงและส่งเสริมการใช้ยาสามัญที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อความยั่งยืนของระบบสวัสดิการ

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงประเด็นร้อน ยืนยันไม่ใช่การลดสิทธิ แต่เป็นการปรับอัตราการเบิกจ่ายยาให้เหมาะสมกับราคาจริงและส่งเสริมการใช้ยาสามัญที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อความยั่งยืนของระบบสวัสดิการ

วันนี้ (29 ก.ย. 68) กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่าจะต้องมี การร่วมจ่าย (Co-payment) ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง

กรมบัญชีกลางระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการ ปรับปรุงเงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบสวัสดิการมีความยั่งยืน โดยไม่ใช่การลดสิทธิของผู้ป่วยแต่อย่างใด

1. สรุปแล้วต้องร่วมจ่าย (Co-payment) ทุกครั้งที่รักษาหรือไม่?

ตอบ: ไม่จริง การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการกำหนดเพดานและเงื่อนไขการเบิกจ่าย “ค่ายา” ให้สอดคล้องกับราคาจริง เช่นเดียวกับการกำหนดอัตราเบิกค่าห้องหรือค่าอวัยวะเทียมที่ทำมาโดยตลอด ไม่ใช่การให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายทุกครั้ง

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay 1
กรมบัญชีกลาง

2. ต่อไปจะเบิกได้แค่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ?

ตอบ: ไม่จริง ผู้ป่วยยังสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงยาต้นแบบ (Original) ได้ตามปกติ หากมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay เบิกจ่ายได้ไหม
กรมบัญชีกลาง

3. ทำไมต้องปรับเกณฑ์เบิกค่ายา?

ตอบ: เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสามัญ (Generic) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบแต่ราคาถูกกว่า เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay เบิกจ่ายได้ไหม ปรับแก้ค่าเบิกยา 3
กรมบัญชีกลาง

4. เป็นการลดสิทธิผู้ป่วยหรือไม่?

ตอบ: ไม่ใช่การลดสิทธิ แต่เป็นการบริหารจัดการระบบให้เกิดความยั่งยืน ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเช่นเดิม

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay ลดสิทธิไหม 4
กรมบัญชีกลาง

5. หลายประเทศทำแบบนี้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ และกลุ่มสหภาพยุโรป ต่างก็ใช้แนวทางนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพของประเทศ

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay เสี่ยงไหม 5
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางยืนยันว่า การปรับปรุงระบบครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด โดยอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์และมาตรฐานสากล ผู้มีสิทธิยังคงได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเช่นเดิม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับยาที่เหมาะสม

สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ Co pay ประเทศอื่นทำไหม 6
กรมบัญชีกลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : FB/กรมบัญชีกลาง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

4 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

9 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

22 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 13:36 น.
99
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button