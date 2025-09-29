กรมบัญชีกลาง เคลียร์ปม สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ไม่ต้องร่วมจ่ายทุกครั้งที่รักษา

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงประเด็นร้อน ยืนยันไม่ใช่การลดสิทธิ แต่เป็นการปรับอัตราการเบิกจ่ายยาให้เหมาะสมกับราคาจริงและส่งเสริมการใช้ยาสามัญที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อความยั่งยืนของระบบสวัสดิการ
วันนี้ (29 ก.ย. 68) กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่าจะต้องมี การร่วมจ่าย (Co-payment) ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง
กรมบัญชีกลางระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการ ปรับปรุงเงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบสวัสดิการมีความยั่งยืน โดยไม่ใช่การลดสิทธิของผู้ป่วยแต่อย่างใด
1. สรุปแล้วต้องร่วมจ่าย (Co-payment) ทุกครั้งที่รักษาหรือไม่?
ตอบ: ไม่จริง การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการกำหนดเพดานและเงื่อนไขการเบิกจ่าย “ค่ายา” ให้สอดคล้องกับราคาจริง เช่นเดียวกับการกำหนดอัตราเบิกค่าห้องหรือค่าอวัยวะเทียมที่ทำมาโดยตลอด ไม่ใช่การให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายทุกครั้ง
2. ต่อไปจะเบิกได้แค่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ?
ตอบ: ไม่จริง ผู้ป่วยยังสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงยาต้นแบบ (Original) ได้ตามปกติ หากมีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. ทำไมต้องปรับเกณฑ์เบิกค่ายา?
ตอบ: เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสามัญ (Generic) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบแต่ราคาถูกกว่า เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. เป็นการลดสิทธิผู้ป่วยหรือไม่?
ตอบ: ไม่ใช่การลดสิทธิ แต่เป็นการบริหารจัดการระบบให้เกิดความยั่งยืน ผู้ป่วยยังคงได้รับยาที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเช่นเดิม
5. หลายประเทศทำแบบนี้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ และกลุ่มสหภาพยุโรป ต่างก็ใช้แนวทางนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพของประเทศ
กรมบัญชีกลางยืนยันว่า การปรับปรุงระบบครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด โดยอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์และมาตรฐานสากล ผู้มีสิทธิยังคงได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเช่นเดิม โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับยาที่เหมาะสม
