สีหศักดิ์ ชี้ผลดีไทยได้แจงบนเวที UNGA ไม่ปิดประตูคุยกัมพูชา ย้ำจบได้ 2 ทาง

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 11:11 น.
สีหศักดิ์ เผยเป็นเรื่องดีที่ไทยได้โอกาสขี้แจงบนเวที UNGA เหตุ “กัมพูชา” พูดตรงข้ามกับสิ่งที่ตกลง เชื่อ นานาประเทศเข้าใจไทยมากขึ้น ยันไม่ปิดประตูคุย เชื่อจบในเวทีทวิภาคี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือ UNGA ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐ โดยเจ้าตัวยืนกรานวันนี้ (29 ก.ย.) ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ได้แสดงท่าทีของประเทศไทยและดีใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทุกอย่างทำตามหน้าที่

อีกทั้งจากการพูดคุยก่อนแถลงในที่ประชุมทั้งมาเลเซีย และสหรัฐอยากให้ไทยและกัมพูชา พูดคุยกันได้ ส่วนนายสีหศักดิ์ก็ยืนยันตนเองได้ชี้แจงท่าทีของไทยไปแล้ว และนานาประเทศเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น

แถมที่ผ่านมากัมพูชาได้เสนอข้อมูลฝ่ายเดียว พยายามสร้างความได้เปรียบทั้งที่ได้พูดคุยกันแล้วว่า จะมองไปข้างหน้า สิ่งที่ได้ตกลงกันซึ่งควรแสดงความจริงใจ สิ่งที่กัมพูชาขึ้นไปกล่าวถ้อยแถลงนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่พูดคุยกัน จึงจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสีหศักดิ์ยังกล่าวถึงเสียงตอบรับจากนานาประเทศ ว่า ได้พูดตามข้อเท็จจริง ซึ่งก็น่าจะเข้าใจ

ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากนี้เป็นอย่างไร ?

นายสีหศักดิ์ ระบุ อันดับแรกต้องขอไปคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อน พร้อมยอมรับว่ามีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และภายหลังลงจากเวที UNGA ยังไม่ได้พูดคุยกับกัมพูชา แต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยและต้องทำตามในสิ่งที่ตกลง ต้องมีความจริงใจ ไทยไม่ได้ปิดประตูการพูดคุย ซึ่งก็มีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และความสูญเสียมากขึ้น หรือจะพูดกันเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัย นำไปสู่สันติภาพ

สำหรับเรื่องนี้จะจบในระดับทวิภาคีหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ควรพูดคุยในกรอบทวิภาคีอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะนำไปสู่เวทีระหว่างประเทศ แม้จะไปสู่ได้ แต่จะไปสู่แบบบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์ในการคลี่คลายสถานการณ์

แฟ้มภาพ กระทรวงต่างประเทศ

ขณะเดียวกันอ้างอิงรายงานจากสำนักข่าวไทย นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวถึง 4 เดือนหลังจากนี้ในส่วนของท่าทีของไทย – กัมพูชา จะเป็นอย่างไรในรัฐบาลนี้ ซึ่งเจ้าตัวระบุว่า ต้องขึ้นอยู่กับกัมพูชาด้วยเพราะท่าทีของไทยมีความชัดเจน เราอยากเดินเส้นทางสันติภาพ แต่ยังเดินไปไม่ได้.

