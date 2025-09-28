แถลงฉบับเต็ม “สีหศักดิ์” โต้เดือดใน UNGA ย้ำ “กัมพูชา” บ่อนทำลายสันติ
กระทรวงต่างประเทศ เปิดถ้อยแถลงฉบับเต็ม สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว โต้เดือดในที่ประชุม UNGA ย้ำ “กัมพูชา” บ่อนทำลายสันติภาพ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 80 (UNGA80) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ย.2568 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ชี้แจงท่าทีของประเทศไทยต่อสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการยึดมั่นกลไกพหุภาคีและแนวทางสันติภาพ
ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในการอภิปรายบนเวที UNGA 80 ดังนี้
ท่านประธานสมัชชาฯ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คณะผู้แทนที่เคารพ
1. ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีที่ต่อการเข้ารับหน้าที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 ของประธานสมัชชาฯ
2. แม้ผมจะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการมอบหมายให้ผมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ เพราะเราเชื่อว่าช่วงเวลานี้สำคัญยิ่ง เนื่องจากการครบรอบ 80 ปี ของสหประชาชาติ เป็นช่วงเวลาที่สหประชาชาติกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ
3. ผมขอเริ่มต้นด้วยการย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแม่ของประเทศไทยต่อระบอบพหุภาคี
4. ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โลกยังคงต้องการสหประชาชาติ และสหประชาชาติก็ต้องการเราทุกคน แต่เพื่อให้สหประชาชาติบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง สหประชาชาติจะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงแปลงไป
5. ประเทศไทยก็ยืนอยู่บนทางเส้นทางของช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเช่นกัน โดยกำลังเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนภายในประเทศ ซึ่งเราไม่สามารถเสียเวลาต่อไปได้อีก วิสัยทัศน์ของเรานั้นกว้างไกลกว่าชายแดน เรามองสู่โลกกว้าง เพราะเรามีความปรารถนาเช่นเดียวกับทุกประเทศที่จะเห็นโลกที่สงบสุข ยุติธรรม และครอบคลุม
6. ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ที่จะสร้างสหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการมอบสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนให้กับทุกคนอย่างแท้จริง.
ที่มา : กระทรวงต่างประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตามคาด กัมพูชาฟ้อง UN อ้างไทยโจมตีก่อน-ไล่คนเขมร วอนหยุดทำตัวก้าวร้าว
- กองทัพภาคที่ 2 แถลงสรุปสถานการณ์ตึงเครียด ช่องอานม้า กัมพูชา เปิดฉากยั่วยุก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: