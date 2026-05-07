เปิดประวัติ อาจารย์ไพศาล แสนไชย ผู้มีนิมิตมหัศจรรย์ ช่วยเหลือโลกมนุษย์
ทำความรู้จัก อาจารย์ไพศาล แสนไชย บุคคลสายความเชื่อจากลำพูน ผู้เป็นที่รู้จักจากเรื่องนิมิตพิศวง ฉายาหนุ่มทิพย์ และบทบาทสื่อสารเรื่องบุญกรรมตามคำบอกเล่าของผู้ศรัทธา
เรื่องราวความลี้ลับระหว่างโลกมนุษย์และความเชื่อพุทธอย่างนรกและสวรรค์ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏผู้คนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างทั้งสองโลกอย่าง อาจารย์ไพศาล แสนไชย บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นล่ามเมืองมนุษย์ เขาปรากฏตัวบนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนิมิตมหัศจรรย์ โดยในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลวิเศษท่านนี้
ประวัติ อ.ไพศาล แสนไชย ผู้นำสาส์นจากสวรรค์และนรก
อาจารย์ไพศาล แสนชัย เป็นชาวจังหวัดลำพูน ได้รับฉายาจากโลกทิพย์ว่า ล่ามเมืองมนุษย์ และ หนุ่มทิพย์ สาเหตุที่ได้รับชื่อนี้เป็นเพราะ อ.ไพศาล มีนิมิตมหัศจรรย์ มีสัมผัสที่หก อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของเทวโลกตามหลักศาสนาพุทธ โดยบางส่วนเชื่อว่า อ.ไพศาลมีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ ที่เกิดจากการกระทำหรือเวรกรรมในอดีต
อ.ไพศาลได้นิมิตมหัศจรรย์ หรือบ้างเรียกว่า นิมิตพิศวง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยเขาสามารถนิมิตถึงบุคคลได้ทุกอาชีพ และทุกวงการ ในหนึ่งวันเขาจะนิมิตให้บุคคลประมาณ 3 – 4 รายเท่านั้น โดยทุกครั้งจะมีบุคคล 2 คนพาไปในนิมิต ได้แก่ พระภิกษุชรานามว่า ครูบาคันธา คันธาโร และกษัตริย์โบราณสมัยโยนกนครเชียงแสน นามว่า พญาพิงคราช
โดยท่านทั้งสองได้พบกับ อ.ไพศาลเมื่อหลายปีที่แล้ว และตกลงรับมอบหมายภารกิจที่ก่อให้เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ โดยให้ อ.ไพศาล ทำหน้าที่ส่งสาส์นของเมืองมนุษย์ โดยต้องนิมิตให้กับบุคคล 3 – 4 รายต่อวัน, 105 – 106 ต่อเดือน, 1,130 รายต่อปี 6,500 รายต่อ 5 ปี, และ 13,300 รายต่อ 10 ปี
นอกจากนี้ อ.ไพศาล ต้องรอพบปะเทพหรือวิญญาณต่าง ๆ ที่มาขอความช่วยเหลือในนิมิต โดยวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือ จะระบุชื่อและนามสกุล พร้อมที่อยู่ แล้วแต่ว่าวิญญาณตนนั้นจะให้ข้อมูลใดบ้าง เพื่อให้ อ.ไพศาลสามารถช่วยเหลือได้
ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครูบาคันธา คันธาโร และพญาพิงคราช จะพา อ.ไพศาล เข้าไปสู่มิติที่ 5 โดยจะได้พบกับครูบาอจารย์ที่มรณภาพไปแล้ว เช่น ครูบาศรีวิชัย ครูบาหลวงวัดฝายหิน ครูบาคำแสง หลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่เทพโลกอุดร และอื่น ๆ นับร้อยองค์ โดยให้ธรรมะแก่ อ.ไพศาลทุกครั้งที่ได้พบ
โดยเรื่องที่ อ.ไพศาลได้รับมา ถูกนำไปตีพิมพ์มากมายหลายเรื่อง อาทิ เรื่องเจ้าจามเทวี เรื่องพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย เรื่องเวียงพุกาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวที่นิมิตแล้ว แต่ยังไม่ถูกบันทึกและเผยแพร่ อาทิ การสร้างหรือการก่อกำเนิดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ศึงบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แม่นาค พระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
จากความสามารถพิเศษที่หาใครเทียบได้ ทำให้ อ.ไพศาลได้ไปออกรายการมากมาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวนิมิตพิศวงนี้ เช่น รายการคุยคุ้ยคน ทางช่อง YouTube หนุ่มคงกระพัน official, รายการนิมิตมหัศจรรย์ โรคกรรมเก่า ทางช่อง YouTube Berngkon
ล่าสุด อ.ไพศาล แสนไชย ได้เผยรายชื่อพระดีที่ควรไปกราบไหว้ ผ่านช่อง YouTube มัจฉา เสียงธรรม อีกทั้งยังเปิดนิมิตให้กับนักแสดงดังอย่าง เมฆ วินัย ไกรบุตร เพื่อหาหนทางในการรักษาโรคที่เป็นอยู่อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม อ.ไพศาลได้นิมิตเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเทพ มนุษย์ หรือปรโลกเท่านั้น แต่ยังสามารถนิมิตถึงสุนัขได้อีกด้วย และแม้เรื่องราวของ อ.ไพศาลจะถูกเล่าขานทั่วภาคเหนือมาตลอดหลายสิบปี แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิ่งใดมาพิสูจน์ได้ว่า ความสามารถพิเศษที่เป็นเหมือนพรจากสวรรค์เกิดจากสิ่งใดกันแน่
ประเด็นที่น่าสนใจคือ อาจารย์ไพศาลเคยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตนไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่ร่างทรง และไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม แต่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่นิมิตได้ โดยระบุว่าเริ่มรับรู้เรื่องนิมิตตั้งแต่ราวปี 2524 ข้อมูลนี้มาจากรายงานของผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งลงพื้นที่รายงานจากจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
อ่านข่าวน่าสนใจอื่น ๆ
- หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก
- นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP
- ฉาวโฉ่! รวบหมอดูอินเดียชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์
อ้างอิงข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: