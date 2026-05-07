เกิดอะไรขึ้น! “พิมรี่พาย” สั่งทีมงานปิดไมค์ ก่อนปิดไลฟ์เลิกขาย โยนไมค์ทิ้ง ลั่น “เลิกเลย กูไม่เอาแล้ว” ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น
จากปรากฏการณ์ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ไลฟ์สดขายทุเรียน 1 ล้านลูก ในราคาหลัก 100 บาท ต่อลูก โดยเริ่มไลฟ์วันแรกตั้งแต่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดคนดูพุ่งสูงถึง 8 แสนคน เนื่องจากหลายคนอยากรู้ว่าทุเรียนลูกละ 100 บาทมีจริงหรือไม่ ทั้งในด้านลักษณะลูก น้ำหนัก และความคุ้มค่า
หลังจากไลฟ์ดังกล่าว ลูกค้าหลายรายต่างรีวิวทุเรียนที่สั่งซื้อออกมาในโซเชียลมีเดีย ปรากฏว่าส่วนหนึ่งพบว่าทุเรียนมีรสชาติเปรี้ยวบ้าง เนื้อเละบ้าง รวมถึงบางลูกเน่าและมีเชื้อราขึ้น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
กระทั่งช่วงค่ำของวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา ระหว่างที่พิมรี่พายกำลังไลฟ์ขายสินค้าอยู่ตามปกติ ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดยช่วงหนึ่งพิมรี่พายสั่งให้ทีมงานปิดไมค์ในไลฟ์สดทันที ก่อนที่ช่วงท้ายจะมีการโยนไมค์ทิ้ง พร้อมพูดว่า “เลิกเลย กูไม่เอาแล้ว”
สังเกตได้ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว พิมรี่พายมีท่าทีเปลี่ยนไปจากปกติอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการส่ายหัวบ่อยครั้ง รอยยิ้มที่ดูแปลกออกไป รวมถึงมีคำพูดว่า “แพ้แล้ว” ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายจนถึงการปิดไมค์และยุติการไลฟ์
เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก เช่น “แต่คุณภาพทุเรียนมันแย่จริงๆนะคะ จากรีวิวหลาย ๆ คน” , “เมื่อคืนก็ขายทุเรียน คือส่งของเก่าให้ครบก่อนมั้ยชั้นกดไปวันที่ 28 ยังไม่ได้ของเลย นานเว่อ” , “ประกาศขายทุเรียนถูกจนเป็นกระแส แต่ถูก ดา ด่า ด้า คนเดียว ก็น่าเครียดอยู่นะ”
ต่อมา พิมรี่พาย ไลฟ์สดขายของตามปกติ และเปิดเผยเหตุผลที่ต้องปิดไลฟ์ว่า รู้สึกโกรธที่ตนเอาทุเรียนออก แต่พนักงานดันเอากลับไปแพ็ค พร้อมกับรู้สึกกดดันทำให้ตนร้องไห้และโยนไมค์
