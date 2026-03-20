ข่าวต่างประเทศ

ฉาวโฉ่! รวบหมอดูอินเดียชื่อดัง ลวงสาวขยี้กาม บังคับเป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 16:35 น.
ฉาวโฉ่! อินเดียบุกจับ หมอดูชื่อดัง ลวงสาววางยาขืนใจ ขู่บังคับให้เป็นชู้ อ้างทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ ยึดคลิปอนาจารใช้แบล็กเมล์อีก 58 ราย

ที่ประเทศอินเดีย ทางการของรัฐมหาราษฏระ ได้สั่งตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนพิเศษ เพื่อติดตามคดีของ “กัปตันอโศก ขารัต” อดีตนายทหารเรือพาณิชย์ที่กลายมาเป็นหมอดูชื่อดัง หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองนาสิกบุกจับกุมตัวในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา และพบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้แบล็กเมล์หญิงสาวมากถึง 58 คลิป

รัฐบาลได้มอบหมายให้ เตชัสวินี สาตปุเต เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างละเอียด และได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานสืบสวนสอบสวนเมืองนาสิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เข้าตรวจค้นบ้านพักตากอากาศของผู้ต้องหาในเมืองซินนาร์ และสามารถยึดอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนปืนได้จำนวนหนึ่ง

การสืบสวนดังกล่าว สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความ โดยให้การตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2022 ว่าได้เดินทางไปพบกัปตันอโศก ขารัต เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีกรรม ผู้ต้องหาได้ออกอุบายเรียกเธอเข้าไปในห้องส่วนตัว ให้รับประทานขนมและดื่มน้ำจากภาชนะทองแดง

กัปตันอโศก ขารัต หมอดูชื่อดัง
หลังจากนั้นเธอเริ่มมีอาการมึนงงและปวดศีรษะอย่างรุนแรง ผู้ต้องหาได้ฉวยโอกาสลวนลามพร้อมข่มขู่บังคับให้เป็นชู้ หากปฏิเสธจะถูกพระเจ้าลงโทษและว่าที่สามีจะต้องเสียชีวิต โดยอ้างว่าสิ่งที่ทำเป็นการทำให้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ จนนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศในที่สุด

จากข้อมูลการสืบสวนพบว่า กัปตันอโศก ขารัต เคยรับราชการในกองทัพเรือพาณิชย์นานถึง 22 ปี และเดินทางมาแล้วกว่า 154 ประเทศ ก่อนจะผันตัวมาตั้งมูลนิธิและใช้ศาสตร์การดูดวงเป็นฉากหน้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่มีชื่อเสียง การทำธุรกิจดังกล่าวทำให้มีรายได้มหาศาลจนสามารถสร้างอาณาจักรที่มีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านรูปี ภายในระยะเวลาเพียง 15 ปี

คดีดังกล่าวได้สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก ขณะที่ นายสัมภาจี ราเช โภสเล อดีตสมาชิกรัฐสภา ได้เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมาธิการสตรี ลาออกจากตำแหน่ง หรือเรียกร้องให้มีการสั่งปลดออกจากตำแหน่งทันที เนื่องจากพบว่าประธานรายนี้ เป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิของผู้ต้องหา พร้อมทั้งเคยมีภาพแสดงความเคารพด้วยการไปกราบไหว้ผู้ต้องหา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่ง พร้อมย้ำว่าคดีนี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาด

ที่มา: ETV BHARAT

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

