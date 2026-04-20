เจนนี่ รัชนก ช็อก ถูกฟ้อง 70 ล้าน จากงานจ้างค่าตัว 5 หมื่น ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกระแส

นักร้องสาว รัชนก สุวรรณเกตุ เปิดใจเคลียร์ประเด็นดราม่า ถูกฟ้อง 70 ล้าน ยืนยันเรื่องจริงไม่ได้สร้างคอนเทนต์ หลังรับงานโปรโมตสินค้าด้วยค่าจ้าง 5 หมื่นบาท นัดฟังคำสั่งศาลเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
ส่งกำลังใจ เจนนี่ รัชนก ถูกคู่กรณีของแบรนด์ขนมเปี๊ยะแห่งหนึ่งยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเธอสูงถึง 70 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการที่เจนนี่รับงานโปรโมตสินค้าให้กับอีกแบรนด์ สร้างความตกใจให้นักร้องสาวอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต
จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากเจนนี่ตกลงรับจ้างรีวิวขายขนมเปี๊ยะด้วยค่าตอบแทน 50,000 บาท ต่อมามีเอกสารหมายศาลส่งมาถึงเธอ เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคู่กรณีกับแบรนด์ขนมเปี๊ยะตัดสินใจฟ้องร้องเจนนี่
โจทก์มองว่าเจนนี่อยู่ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการละเมิดเครื่องหมายการค้า การโปรโมตสินค้าของเธอทำให้แบรนด์ขนมเปี๊ยะเป็นที่รู้จักจนก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลต่อโจทก์
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 เจนนี่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงความจริง ว่าการฟ้องร้องเรียกเงิน 70 ล้านบาทเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์ ไม่เคยอยากมีปัญหากับใคร แต่เนื่องจากใกล้วันขึ้นศาลจึงอยากออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกคนรับรู้ เธอต้องการขอความเป็นธรรมในฐานะคนรับจ้างรีวิวสินค้าทั่วไป
เจนนี่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ตนรับงานเรตราคาปกติเหมือนแบรนด์อื่น ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการก่อตั้งแบรนด์ขนมเปี๊ยะ ไม่เคยทราบเรื่องข้อพิพาทชื่อแบรนด์มาก่อนจนกระทั่งได้รับเอกสารฟ้องร้อง
โจทก์ในคดีนี้ยื่นฟ้องจำเลยร่วมกัน 6 ถึง 7 คน มีเจนนี่รวมถึงแอปพลิเคชันแห่งหนึ่งรวมอยู่ด้วย หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้รับงานรีวิวสินค้าทุกคนระมัดระวังตัว
สำหรับความคืบหน้าของคดี ศาลนัดหมายให้เจนนี่พร้อมทีมทนายความเดินทางไปฟังคำสั่งศาลในเดือนพฤษภาคม 2569 ศาลจะพิจารณาว่าจะประทับรับฟ้องให้คดีเข้าสู่กระบวนการต่อไป หรือจะยกฟ้องหากหลักฐานไม่เพียงพอ
เจนนี่ฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับพร้อมขอให้ทุกคนรอติดตามผลการพิจารณาคดีในเดือนหน้า
- เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย
- เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี
- แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา
