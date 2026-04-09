เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย

วงการลูกทุ่งมีเรื่องให้ติดตามกันอีกแล้วสำหรับ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น นักร้องสาวมหาเศรษฐีมักเจอคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาอยู่เสมอ ทว่าเธอก็พร้อมตอบโต้กลับทุกครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 จัดหนักจัดเต็มจนแฟนคลับสะใจไปตามๆ กัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเจนนี่กำลังไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับตามปกติ ชาวเน็ตผู้ชายรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะหน้าตาของเจนนี่ว่าไม่สวย งานนี้นักร้องสาวไม่ปล่อยผ่าน เธอฟาดกลับเป็นภาษาใต้ชุดใหญ่ด้วยความเดือดดาล
เจนนี่ตอบโต้กลางไลฟ์สดว่า “มีผัวค่ะ ! มีลูกแล้วด้วย มีงาน มีการ มีรถ มีบ้าน วัดกันที่ความสวยเหรอ ? มึงอะมีอะไรบ้าง กูว่าไม่มีสักอย่างอะ มีไหมรถเบนซ์อะ อย่าให้ดูถูกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบูลลี่ อยู่ดีไม่ว่าดีแซลมอนมีกินมั้ย วันนี้มึงอะ พอบูลลี่กลับก็รับไม่ได้ เขาวัดกันที่ความดี ความสามารถ ไม่ใช่วัดกันที่สวยไม่สวย”
แฟนคลับในไลฟ์ต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้เจนนี่อย่างล้นหลาม หลายคนมองว่านี่คือการตอกกลับที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา แฟนคลับจำนวนมากไม่แปลกใจที่เจนนี่ตอบโต้รุนแรงขนาดนี้เพราะคนที่เข้ามาต่อว่าเธอเป็นผู้ชาย
