พบแตนสายพันธุ์ใหม่ หลังศึกษาฟอสซิลที่ถูกพบในเมียนมา ตั้งชื่อตามนักแข่ง F1

นักวิจัยพบแตนสายพันธุ์ใหม่ Gwesped piastrii หลังศึกษาฟอสซิลอายุ 98 ล้านปีที่ถูกพบในเมียนมา ตั้งชื่อตามนักแข่ง F1
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เว็บไซต์ Motorsport รายงานว่า ทีมนักวิจัย ได้ตั้งชื่อแตนสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า Gwesped piastrii เพื่อเป็นการเกียรติ ออสการ์ พีอาสทรี นักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวออสเตรเลียจากทีมแม็คลาเรน
ภายหลังจากที่ทีมวิจัยดังกล่าวได้ทำการศึกษาฟอสซิลอายุ 98 ล้านปีจากยุคครีเทเชียสที่ถูกค้นพบในประเทศเมียนมา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิวัฒนาการของสายพันธุ์นี้ รวมถึงความคล้ายคลึงทางสัณฐานวิทยากับแตนชนิดอื่น ๆ มากขึ้น
แตนโบราณตัวดังกล่าวถูกเก็บรักษาอยู่ภายในอำพันทรงสี่เหลี่ยมขนาด 10 × 8 × 2 มิลลิเมตร และปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่ประเทศจีน
โดยทีมวิจัยเปิดเผยถึงการตั้งชื่อว่าพวกเขาอยากจะให้เกียรติถึงผลงานของพีอาสทรี และสีอำพันนั้นเป็นสีส้ม ทำให้พวกเขานึกถึงทีมแม็คลาเรน ซึ่งเป็นรถยนต์สีส้มเช่นกัน
