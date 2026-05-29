พบแตนสายพันธุ์ใหม่ หลังศึกษาฟอสซิลที่ถูกพบในเมียนมา ตั้งชื่อตามนักแข่ง F1

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 08:38 น.
นักวิจัยพบแตนสายพันธุ์ใหม่ Gwesped piastrii หลังศึกษาฟอสซิลอายุ 98 ล้านปีที่ถูกพบในเมียนมา ตั้งชื่อตามนักแข่ง F1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เว็บไซต์ Motorsport รายงานว่า ทีมนักวิจัย ได้ตั้งชื่อแตนสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า Gwesped piastrii เพื่อเป็นการเกียรติ ออสการ์ พีอาสทรี นักแข่งรถสูตรหนึ่ง (F1) ชาวออสเตรเลียจากทีมแม็คลาเรน

ภายหลังจากที่ทีมวิจัยดังกล่าวได้ทำการศึกษาฟอสซิลอายุ 98 ล้านปีจากยุคครีเทเชียสที่ถูกค้นพบในประเทศเมียนมา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิวัฒนาการของสายพันธุ์นี้ รวมถึงความคล้ายคลึงทางสัณฐานวิทยากับแตนชนิดอื่น ๆ มากขึ้น

แตนโบราณตัวดังกล่าวถูกเก็บรักษาอยู่ภายในอำพันทรงสี่เหลี่ยมขนาด 10 × 8 × 2 มิลลิเมตร และปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่ประเทศจีน

โดยทีมวิจัยเปิดเผยถึงการตั้งชื่อว่าพวกเขาอยากจะให้เกียรติถึงผลงานของพีอาสทรี และสีอำพันนั้นเป็นสีส้ม ทำให้พวกเขานึกถึงทีมแม็คลาเรน ซึ่งเป็นรถยนต์สีส้มเช่นกัน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

