รวบหัวหน้าสำนักปลัด อบต. มุกดาหาร ฉี่ม่วง ซุกฉี่คนอื่น หวังตบตาเจ้าหน้าที่

รวบหัวหน้าสำนักปลัด อบต. มุกดาหาร ฉี่ม่วง พบซุกฉี่คนอื่น หวังตบตาเจ้าหน้าที่ ตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1
นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สั่งการให้ นายหมวดตรีชัช โชติชูชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายหลังได้รับแจ้งว่ามีข้าราชการท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดงหลวง มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ตามที่ได้รับแจ้ง พบ นาย ป. หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งใน จ.มุกดาหาร มีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยใช้ชุดทดสอบสำหรับยาบ้าและไอซ์ พร้อมตรวจค้นตัวก่อนดำเนินการตรวจ
จากการตรวจค้นพบว่า นาย ป. มีการซุกซ่อนปัสสาวะของผู้อื่นไว้ภายในกางเกง เพื่อเตรียมนำมาใช้ปกปิดผลการตรวจสารเสพติดของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและให้ทำการเก็บปัสสาวะใหม่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนำมาตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
โดยผลการตรวจปรากฏว่าเป็นบวก พบสารเสพติดในร่างกาย โดยชุดทดสอบขึ้นแถบสีที่ตัว C เพียงขีดเดียว เจ้าหน้าที่จึงส่งปัสสาวะไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลดงหลวง ซึ่งผลตรวจยืนยันออกมาเป็นบวกเช่นกัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาเข้าสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม และควบคุมตัวพร้อมผลตรวจปัสสาวะ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
