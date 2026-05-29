รวบหัวหน้าสำนักปลัด อบต. มุกดาหาร ฉี่ม่วง ซุกฉี่คนอื่น หวังตบตาเจ้าหน้าที่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 08:21 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 08:21 น.
รวบหัวหน้าสำนักปลัด อบต. มุกดาหาร ฉี่ม่วง พบซุกฉี่คนอื่น หวังตบตาเจ้าหน้าที่ ตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1

นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สั่งการให้ นายหมวดตรีชัช โชติชูชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายหลังได้รับแจ้งว่ามีข้าราชการท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดงหลวง มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ตามที่ได้รับแจ้ง พบ นาย ป. หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งใน จ.มุกดาหาร มีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยใช้ชุดทดสอบสำหรับยาบ้าและไอซ์ พร้อมตรวจค้นตัวก่อนดำเนินการตรวจ

จากการตรวจค้นพบว่า นาย ป. มีการซุกซ่อนปัสสาวะของผู้อื่นไว้ภายในกางเกง เพื่อเตรียมนำมาใช้ปกปิดผลการตรวจสารเสพติดของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและให้ทำการเก็บปัสสาวะใหม่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนนำมาตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

โดยผลการตรวจปรากฏว่าเป็นบวก พบสารเสพติดในร่างกาย โดยชุดทดสอบขึ้นแถบสีที่ตัว C เพียงขีดเดียว เจ้าหน้าที่จึงส่งปัสสาวะไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลดงหลวง ซึ่งผลตรวจยืนยันออกมาเป็นบวกเช่นกัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาเข้าสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม และควบคุมตัวพร้อมผลตรวจปัสสาวะ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดงหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

30 วินาที ที่แล้ว

พบแตนสายพันธุ์ใหม่ หลังศึกษาฟอสซิลที่ถูกพบในเมียนมา ตั้งชื่อตามนักแข่ง F1

ศาลออสเตรียสั่งจำคุก 15 ปี คนร้ายวางแผนก่อร้าย คอนเสิร์ต "เทย์เลอร์ สวิฟต์"

เผยเบื้องหลังเพลงหาเสียง "ชัชชาติ" ทำไว้ 25 เบอร์ จับได้เบอร์ไหนปล่อยเบอร์นั้น

ปลดล็อกเวลาขายแอลกอฮอลล์ 11.00-24.00 น. ในบางพื้นที่ มีผลแล้ววันนี้

ราคาทอง 29 พ.ค. 69 จับตาเปิดตลาด หลัง 28 พ.ค. ร่วงหนัก เปิดเช้าลบ 1,000 บาท

งานเข้า! นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น โดนจับกัญชาผิดกฎหมาย ก่อนแข่ง VNL 12 วัน

ผู้พิพากษาสุดหล่อ โดนไล่ออก หลังโพสต์ไม่เหมาะสม ผันตัวเป็นดาว OLF

จำไม่ลืม! สาวคอสเพลคนดัง เปิดร้านขาย "น้ำแช่เท้า" แฟนคลับแห่ซื้อเกลี้ยงถัง

จำคุก 30 ปี! อดีตผู้อำนวยการสาธารณสุขเวียดนาม ทุจริตโรงพยาบาล เสียหาย 8.03 แสนล้านดอง

ฉาวสนั่น ดาราเรียลลิตี้ เสี่ยงคุกหัวโต หลังแก้แค้นปล่อยคลิปโป๊เพื่อน

ไม่ต้องเหงา! วัยรุ่นจีน ผุดเทรนด์ฮิต ใช้ AI สร้างแฟนเก่า เลียนเสียงเหมือนจริง

เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1 มิ.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล

ตรวจหวยลาว 28 พ.ค. 69 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี

จับโจรใต้ มือระเบิดปัตตานี คาสถานีกลางกรุงเทพฯ เตรียมขยายผลโยงแก๊งป่วนใต้

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม "ไทยช่วยไทย พลัส" ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย

อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง "ธนาธร" คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา

รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก

ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

