ข่าวต่างประเทศ

ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง “อัลลอฮุอักบัร” ตร.ชี้ “ก่อการร้าย”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 11:55 น.
คนร้าย แทงบาดเจ็บ 3 กลางสถานีรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ ตะโกนร้อง อัลลอฮุอักบัร ตำรวจชี้ “ก่อการร้าย”

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ชายสัญชาติสวิส-ตุรกี วัย 31 ปี ใช้มีดทำร้ายผู้คนกลางสถานีรถไฟหลักเมืองวินเทอร์ทูร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า บาดเจ็บ 3 ราย หนึ่งในนั้นอาการสาหัส ตำรวจจับกุมได้ภายใน 5 นาที ผู้ว่าการด้านความมั่นคงประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็น “การก่อการร้าย”

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูมิภาคระบุว่า ได้รับแจ้งเหตุครั้งแรกเวลา 08.28 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจับกุมผู้ต้องสงสัยได้เวลา 08.33 น. ทราบชื่อ เนซิป เดเดเลอร์ ชายที่เติบโตในวินเทอร์ทูร์ ได้รับสัญชาติสวิสเมื่อปี 2009 แต่ช่วงสองปีที่ผ่านมาพำนักอยู่ในตุรกีเป็นส่วนใหญ่

ผู้บาดเจ็บทั้งสามรายเป็นชาย อายุ 28, 43 และ 52 ปี รายที่อายุมากที่สุดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลถูกแทงที่ต้นขา ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน

มาริโอ เฟห์ร ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของแคว้นซูริก แถลงการณ์ว่า “ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่านี่คือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย” ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูมิภาคมาริอุส เวเยอร์มันน์ ระบุว่า “สภาพที่เกิดเหตุชัดเจนว่าแรงจูงใจมาจากความสุดโต่งและการถูกชักจูงโดยแนวคิดหัวรุนแรง”

ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ กาย ปาร์เมแลง แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์นี้ว่า “ผมสั่นสะเทือนกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ ขอส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทั้งสามฟื้นตัวโดยเร็ว”

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เดเดเลอร์มีประวัติปัญหาสุขภาพจิต เมื่อต้นสัปดาห์เขาได้เดินเข้าไปที่สถานีตำรวจวินเทอร์ทูร์ในสภาพพูดจาไม่สอดคล้อง และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในคลินิกจิตเวช แต่ออกมาในวันถัดไป หลังแพทย์ประเมินว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น

เฟห์รกล่าวว่า “เหตุใดจึงมีการตัดสินใจเช่นนั้น เราไม่ทราบ แต่การประเมินนั้นผิดพลาดอย่างชัดเจน”

เดเดเลอร์ยังมีความเชื่อมโยงกับมัสยิดแห่งหนึ่งที่นับถือแนวคิดสุดโต่ง ซึ่งอิหม่ามของมัสยิดแห่งนั้นถูกแจ้งความดำเนินคดีในปี 2017 ในข้อหาเรียกร้องให้สังหารมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา นอกจากนี้ ตัวเขาเองเคยถูกร้องเรียนในปี 2015 จากข้อกล่าวหาเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อขององค์กรก่อการร้าย ISIS

พยานรายหนึ่งเล่าว่าได้ยินชายคนดังกล่าวตะโกนว่า “อัลลาฮุอักบัร” ซ้ำๆ หลายครั้ง ก่อนที่ผู้คนในสถานีจะวิ่งหนีไปทั่ว รวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในบริเวณนั้น ส่วนคนขับแท็กซี่วัย 65 ปีที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้ถูกทำร้ายรายหนึ่งต่อสู้กลับอย่างเต็มที่ จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีสามารถเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้

สภาอิสลามกลางสวิตเซอร์แลนด์ออกแถลงการณ์ประณามว่า ISIS “ไม่ใช่ขบวนการอิสลาม แต่เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการสร้างความแตกแยก สังหารผู้บริสุทธิ์ และทำลายชื่อเสียงของมุสลิมทั่วโลก”

ภาพจาก: AP

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

