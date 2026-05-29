“ดร.เชน” ลุยฝรั่งเศส ศึกษาโรงงานไฟฟ้า SMR พลังงานแห่งอนาคตที่ไทยต้องร่วมพัฒนา
ดร.เชน ลุยฝรั่งเศส ศึกษา SMR โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล มองเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ไทยต้องร่วมพัฒนา
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “SMR – พลังงานแห่งอนาคตที่ไทยต้องร่วมพัฒนา ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อ
เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปเยือน Asia Centre สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ชั้นนำของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส ซึ่งทำงานด้านยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ และพลังงานเอเชียมากว่า 20 ปี
ผมได้หารือกับคณะทำงาน รวมถึง OTRERA บริษัท Deep Tech สัญชาติฝรั่งเศสที่ Spin-off จากสำนักงานพลังงานปรมาณูฝรั่งเศส (CEA) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์โมดูลขนาดเล็กบนรากฐาน R&D ที่สั่งสมมากว่า 50 ปี ท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลก ความผันผวนด้านราคา ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) และเป้าหมาย Decarbonization เราจึงไม่อาจมองข้ามพลังงานทางเลือกใหม่อย่าง SMR (Small Modular Reactor) ได้
SMR คืออะไร?
คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล กำลังผลิตไม่เกิน 300 MW ต่อโมดูล (ราว 1 ใน 3 ของแบบดั้งเดิม) ผลิตและประกอบสำเร็จจากโรงงานก่อนนำไปติดตั้ง
เทคโนโลยีนี้ปลอดภัยกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไป เพราะออกแบบให้ตัดความเสี่ยง Meltdown ก่อสร้างเร็ว ยืดหยุ่นสูง ปรับเพิ่ม-ลดกำลังผลิตได้ตาม Demand เลือกขนาดติดตั้งได้ตามพื้นที่ และไม่ปล่อยคาร์บอน
แต่สิ่งที่ผมย้ำชัดเจนในวงหารือคือ หาก SMR จะมาสู่ประเทศไทย ต้องมาด้วย 3 หลักการนี้เท่านั้น
ปลอดภัย – ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
ยั่งยืน – ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
คนไทยมีส่วนร่วม (Tech Transfer) – เราต้องเป็นผู้ร่วมพัฒนาและก่อสร้าง ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน โครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบ (Testing Infrastructure) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้คนไทยเข้าไปมีบทบาทได้อย่างเต็มที่ และจะกลายเป็น “โรงงานผลิตปริญญาเอก” บ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรั อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เราจะร่วมกันสำรวจความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมจะนำความคืบหน้ามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้
- ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน
- ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5
ติดตาม The Thaiger บน Google News: