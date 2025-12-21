ประวัติ น้องมาเฟีย สาวไทยในเขมรปากแซ่บ ด่าเพื่อนร่วมชาติ เพจดังแฉวีรกรรมเพียบ (มีคลิป)
เพจดังขุดประวัติลึกเส้นทางชีวิต แป้ง อดีต MC ผับกัมพูชา ชีวิตพลิกผันจากโดนเจ้าหนี้ตามทวง สู่แฟนหนุ่มลูกครึ่งไทย-เขมรดีกรีไม่ธรรมดา ล่าสุดลบคลิปด่าคนไทยแล้ว อ้างแค่ปากไว
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้ออกมาเปิดเผย ประวัติ และเส้นทางชีวิตของ น้องมาเฟีย หรือ แป้ง สาวไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชา หลังมีคลิปไวรัลที่เจ้าตัวพูดจาพาดพิงคนไทยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เปิดประวัติ น้องมาเฟีย สาวสระบุรีชีวิตโลดโผน
ข้อมูลจากเพจ เจ๊ม้อย v+ ระบุว่า น้องมาเฟีย มีชื่อเล่นจริงว่า “แป้ง” เป็นสาวจากจังหวัดสระบุรี ชีวิตในอดีตค่อนข้างโลดโผนและต้องดิ้นรนอย่างหนัก เคยทำงานเป็น MC ในผับที่ประเทศกัมพูชา และเคยเปิดร้านตัดผม
กระทั่ง ช่วงหนึ่งของชีวิตเคยประสบปัญหา “หนี้สินท่วมหัว” ถึงขั้นถูกเจ้าหนี้ตามทวงรายวัน โดยในตอนนั้นมีอดีตแฟนหนุ่ม (ทอม) คอยตามใช้หนี้ให้เสมอ
รายงานระบุว่า น้องแป้งมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ที่ขึ้นลงรุนแรง ในอดีตมักมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตนเอง เช่น การใช้มีดกรีดแขน เมื่ออดีตคนรักติดธุระหรือไม่รับสาย จนกระทั่งความสัมพันธ์จบลง
ชุบตัวใหม่ ซบไหล่งานดีกรี ไฮโซเขมร
จุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเกิดขึ้นหลังจากเลิกรากับแฟนเก่าได้เพียง 2-3 วัน น้องแป้งได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อชื่อ คิม ลูกครึ่งไทย-กัมพูชา ฐานะดี มีอาชีพเป็นนายหน้าหาบ้านเช่า และเป็นเจ้าของร้านน้ำชื่อ “ชินจัง”
ข้อมูลอ้างว่าพี่ชายของฝ่ายชายทำงานเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ ตม. ของกัมพูชา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องแป้งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและมีความมั่นคง
สำหรับประเด็นคลิปวิดีโอที่พูดจาพาดพิงคนไทย ล่าสุดเจ้าตัวได้ลบคลิปทั้งหมดออกจากโซเชียลมีเดียและตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้ว พร้อมกล่าวขอโทษโดยระบุว่า “เป็นคนปากแซ่บ ไม่ได้ตั้งใจ” ส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทย เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย
