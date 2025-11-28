อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8
อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ก่อนลงพื้นที่วันนี้ เตรียมพร้อมเรื่องความช่วยเหลือทั้งหมด ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยหาดใหญ่
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า น้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ยังท่วมอยู่ในเขต 8 ก็จะเร่งลงไป เตรียมเรื่องความช่วยเหลือทั้งหมด ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็จะไปเติมเต็มให้เรียบร้อย สถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น และจะเร่งไปดูประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าได้มีการตรวจสอบเรื่องที่มีรายงานว่ามีมาเฟียอยู่ในพื้นที่เขต 8 ทำให้หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีความยากลำบาก นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยเดินเข้าไปขึ้นเครื่องบินทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจน เนื่องจากต้องประเมินสภาพพื้นที่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในรายงานเบื้องต้นระบุว่า จุดแรก นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ มณทลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ
- “สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ
- บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: