ข่าวการเมือง

อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 13:43 น.
64

อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ก่อนลงพื้นที่วันนี้ เตรียมพร้อมเรื่องความช่วยเหลือทั้งหมด ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยหาดใหญ่

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า น้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ยังท่วมอยู่ในเขต 8 ก็จะเร่งลงไป เตรียมเรื่องความช่วยเหลือทั้งหมด ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็จะไปเติมเต็มให้เรียบร้อย สถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น และจะเร่งไปดูประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อถามว่าได้มีการตรวจสอบเรื่องที่มีรายงานว่ามีมาเฟียอยู่ในพื้นที่เขต 8 ทำให้หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือมีความยากลำบาก นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยเดินเข้าไปขึ้นเครื่องบินทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจน เนื่องจากต้องประเมินสภาพพื้นที่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในรายงานเบื้องต้นระบุว่า จุดแรก นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ มณทลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร งวด 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

3 นาที ที่แล้ว
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ เขต 8 โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาท ข่าว

แดนเถื่อน! ร้านของเล่นเขต 8 หาดใหญ่ ถูกทุบกระจก-กวาดของเรียบ ปล้นเกลี้ยง 3 ล้าน

10 นาที ที่แล้ว
หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท ข่าว

หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ภราดร” นั่ง ผอ.ศป.กฉ. ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา

54 นาที ที่แล้ว
เคน ภูภูมิ อัปเดตสภาพร้านเคนภูปัง สาขาหาดใหญ่หลังน้ำลด ข่าวดารา

เคน ภูภูมิ ช็อกหนัก ร้านที่หาดใหญ่ เพดานถล่ม-เครื่องครัวพัง ลั่น ไม่เหลืออะไรเลย

56 นาที ที่แล้ว
ก็อต อิทธิพัทธ์ พูดแล้วสาเหตุเลิก ริชชี่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงมั่วข่าวมือที่ 3 บันเทิง

ก็อต อิทธิพัทธ์ พูดแล้วสาเหตุเลิก ริชชี่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงมั่วข่าวมือที่ 3

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. ย้ำถือเป็นการลักทรัพย์ หยิบของกินช่วงน้ำท่วม วอนเห็นใจผู้ประสบภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ผศ.ดร.สิงโต คณะวิทย์ ม.อ. หาดใหญ่ ผู้อุทิศตนเพื่องานชีววิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ดูดวงเดือนธันวาคม 2568 เจาะลึก 12 ราศี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน 18 ปี &#039;คลินิกหมอสมนึก&#039; มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร ข่าว

ปิดตำนาน 18 ปี ‘คลินิกหมอสมนึก’ มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้ำท่วมศรีลังกา เจอฝนเทกระหน่ำ ยืนยันผู้เสียชีวิต 56 ศพ สูญหายหลายสิบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายวัย 6 ขวบเครียด-โทษตัวเองที่ช่วยน้องแพดเม่ไม่ได้ ข่าว

พี่ชาย 6 ขวบ เครียดหนัก-โทษตัวเอง ‘น้องแพดเม่’ จากไปต่อหน้า แม่วอนนักจิตวิทยาช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอ้า! “กัน จอมพลัง” โต้ “นายกแป้น” บอกไปแค่ปากทาง ที่เหลือเจาะเข้าไปเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาท จี้รัฐบาลให้หยุดสร้างภาพ-เดินหนีไมค์นักข่าว ปมน้ำท่วมภาคใต้ บันเทิง

อั๋น ภูวนาท เดือด ผู้นำยืนผัดข้าว-เดินหนีนักข่าว เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเปลี่ยน ไม่งั้นตายทั้งประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านชาหาดใหญ่ ขอบคุณโซเชียล ติดต่อ “น้องทราย” บาริสต้าร้านได้แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาจากไหน? เปิดคลิป “ม้า” ลอยน้ำมากันเป็นฝูง ระบุพบในหาดใหญ่ เขต 8

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ ข่าว

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 13:43 น.
64
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร งวด 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ เขต 8 โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาท

แดนเถื่อน! ร้านของเล่นเขต 8 หาดใหญ่ ถูกทุบกระจก-กวาดของเรียบ ปล้นเกลี้ยง 3 ล้าน

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท

หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
สินเชื่อบ้านแลกเงินที่ไหนดี

เปิด 5 ปัจจัยเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ไหนดีให้คุ้มค่าและปลอดภัย

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button