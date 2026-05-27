ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 09:54 น.
ราชกิจจานุเบกษาประกาศอัตราค่าโดยสาร MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ใหม่ตามสัญญาสัมปทาน ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีจ่ายครึ่งราคา เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. และผู้พิการขึ้นฟรี มีผล 3 กรกฎาคม 2569

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน หรือสายเฉลิมรัชมงคล อยู่ที่ 17-44 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

การปรับครั้งนี้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยลดราคาสูงสุดจากเดิม 45 บาท เหลือ 44 บาท ส่วนราคาเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ 17 บาทเท่าเดิม

อัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน ใหม่ตามจำนวนสถานี

  • 1 สถานี ค่าโดยสาร 17 บาท
  • 2 สถานี ค่าโดยสาร 20 บาท
  • 3 สถานี ค่าโดยสาร 22 บาท
  • 4 สถานี ค่าโดยสาร 25 บาท
  • 5 สถานี ค่าโดยสาร 27 บาท
  • 6 สถานี ค่าโดยสาร 29 บาท
  • 7 สถานี ค่าโดยสาร 32 บาท
  • 8 สถานี ค่าโดยสาร 34 บาท
  • 9 สถานี ค่าโดยสาร 37 บาท
  • 10 สถานี ค่าโดยสาร 39 บาท
  • 11 สถานี ค่าโดยสาร 42 บาท
  • 12 สถานีขึ้นไป ค่าโดยสาร 44 บาท

ใครได้รับสิทธิ์พิเศษบ้าง?

  • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชำระค่าโดยสารเพียงครึ่งราคาของอัตราปกติ
  • เด็ก ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และ ผู้พิการ ได้รับยกเว้นค่าโดยสารทั้งหมด ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียว

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

