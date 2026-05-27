ด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 กรกฎาคม 2569

ราชกิจจานุเบกษาประกาศอัตราค่าโดยสาร MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ใหม่ตามสัญญาสัมปทาน ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีจ่ายครึ่งราคา เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. และผู้พิการขึ้นฟรี มีผล 3 กรกฎาคม 2569
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน หรือสายเฉลิมรัชมงคล อยู่ที่ 17-44 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
การปรับครั้งนี้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยลดราคาสูงสุดจากเดิม 45 บาท เหลือ 44 บาท ส่วนราคาเริ่มต้นยังคงอยู่ที่ 17 บาทเท่าเดิม
อัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน ใหม่ตามจำนวนสถานี
- 1 สถานี ค่าโดยสาร 17 บาท
- 2 สถานี ค่าโดยสาร 20 บาท
- 3 สถานี ค่าโดยสาร 22 บาท
- 4 สถานี ค่าโดยสาร 25 บาท
- 5 สถานี ค่าโดยสาร 27 บาท
- 6 สถานี ค่าโดยสาร 29 บาท
- 7 สถานี ค่าโดยสาร 32 บาท
- 8 สถานี ค่าโดยสาร 34 บาท
- 9 สถานี ค่าโดยสาร 37 บาท
- 10 สถานี ค่าโดยสาร 39 บาท
- 11 สถานี ค่าโดยสาร 42 บาท
- 12 สถานีขึ้นไป ค่าโดยสาร 44 บาท
ใครได้รับสิทธิ์พิเศษบ้าง?
- ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชำระค่าโดยสารเพียงครึ่งราคาของอัตราปกติ
- เด็ก ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และ ผู้พิการ ได้รับยกเว้นค่าโดยสารทั้งหมด ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียว
อ่านข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- เจาะลึกซื้อรถไฟฟ้าปี 2026 คุ้มค่าแค่ไหนในยุคน้ำมันแพง
- “ศุภจี” รับสินค้ามีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันประหยัด
- YouTube Premium ปรับราคาใหม่ เช็กเลยต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่?
แหล่งที่มา
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
“พลภูมิ” ลาออกจากเพื่อไทย ร่วมทีม “กลุ่มคนทำงาน” ลงเลือกตั้ง สก. เต็มตัว
16 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ
8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สองนักท่องเที่ยวออสเตรีย ร่วง 20 เมตรดับ หลังแผ่นไม้บนสะพานในอินโดหัก
19 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์
อย. เตือนสายกินหรู ทองคำเปลว เสี่ยงสะสมโลหะหนักอันตราย ไม่ควรใส่อาหาร
29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก
34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เพจดังเผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง
39 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ด่วน! ศาลออกหมายจับ ยูทูบเบอร์ดัง หลังใช้ AI ปลอมเสียง-แชต ใส่ร้าย คิมซูฮยอน
40 นาที ที่แล้ว
การเงิน
ข่าวดี! BTS-MRT เข้าร่วม ไทยช่วยไทย พลัส เริ่มวันไหน? เช็กวิธีซื้อตั๋วที่นี่
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
จีนประหารชีวิต คนร้ายวางยาพิษฆ่า “หลิน ฉี” เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ภูมิใจไทย มีมติไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI ในคดีเว็บพนัน ให้เจ้าตัวไปเอง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว