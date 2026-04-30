การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. ขอโทษ ยอดหนี้ในแอปฯ ไม่อัปเดต ยันเงินไม่หาย เร่งคำนวณใหม่ 4 ล้านบัญชี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:59 น.
กยศ. ยืนยันยอดหนี้ไม่หาย แม้ยอดในแอปยังไม่อัปเดต

กยศ. แจงปัญหายอดหนี้ในแอปฯ ไม่อัปเดต-คลาดเคลื่อน ยืนยันระบบตัดเงินถูกต้อง ไม่มีข้อมูลสูญหาย เร่งปรับระบบคำนวณใหม่ 4 ล้านบัญชี แนะเช็กประวัติชำระเงินย้อนหลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาชี้แจงกรณีประชาชนผู้กู้ยืมเงินแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหายอดหนี้ในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect แสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน หรือมียอดหนี้คลาดเคลื่อนหลังจากจ่ายเงินชำระหนี้ไปแล้ว ทำให้ผู้กู้ยืมเงินเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจต่อข้อมูลภาระหนี้

กยศ. ขอยืนยันว่า กองทุนฯ นำยอดเงินมาตัดชำระหนี้อย่างถูกต้อง ระบบบันทึกรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินทุกคนไว้ครบถ้วนและไม่มีข้อมูลสูญหาย ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินย้อนหลังเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีเช็กประวัติการจ่ายเงินย้อนหลัง

1. เข้าเมนู ‘บริการ’

2. เลือก ‘รายการอื่น ๆ’

3. กด ‘รายการชำระเงินย้อนหลัง’ ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด

สาเหตุที่ยอดหนี้คงเหลือในแอปพลิเคชันยังไม่อัปเดต กยศ. อธิบายว่า กองทุนฯ กำลังปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมบัญชีผู้กู้ยืมเงินกว่า 4 ล้านบัญชี ข้อมูลเหล่านี้มีรายละเอียดธุรกรรมจำนวนมากส่งผลให้การพัฒนาระบบล่าช้ากว่ากำหนด และทำให้ตัวเลขในแอปพลิเคชันไม่เป็นปัจจุบันในบางช่วงเวลา

กยศ. เข้าใจดีว่าข้อมูลยอดหนี้มีความสำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินคืนของผู้กู้ยืมเงิน จึงขอน้อมรับข้อผิดพลาดและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

พร้อมกันนี้ กยศ. ยืนยันว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายจากเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนและจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งจะรายงานความคืบหน้าผ่านช่องทางสื่อสารทางการอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเร็วที่สุด

กยศ. ย้ำยอดเงินชำระหนี้ไม่หาย
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:59 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

