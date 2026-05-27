เพจดังเผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง
ตุ๊ดส์review เผย ถูกฟ้องหลังวิจารณ์การใช้งบประมาณ กกต. ผลิต MV เชิญชวนเลือกตั้ง ว่าคุณภาพไม่สมกับงบ ยืนหยัดประชาชนควรวิจารณ์การทำงานของรัฐได้
เพจเฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review เพจที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคนได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “”ผมกำลังถูกฟ้องปิดปาก SLAPP”
ผมกำลังถูกฟ้อง SLAPP จากการวิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐ ผลิต Music Video เชิญชวนเลือกตั้ง ของ กกต. ถึงคุณภาพของผลงานที่ออกมา ผมรู้สึกไม่เป็นธรรม มองว่า เป็นการสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชน
เช้าวันหนึ่ง ต้นเดือนเมษายน ผมอยู่ที่ปูซาน คุณแม่ส่ง Message มาหาผม บอกว่า “มีหมายศาลมาส่งที่บ้านนะ” ตอนนั้น ผมตกใจมากเลยครับ ก็เลยปรึกษาทนาย พี่ทนายบอกว่า ‘สิ่งที่บอยได้รับ เป็นการฟ้อง SLAPP หรือ ฟ้องปิดปากประชาชนนะ’
สาเหตุของ post ที่ถูกฟ้อง คือ ผม post แสดงความเห็นว่า “MV งบประมาณหลักล้าน แต่คุณภาพของชิ้นงาน ที่ได้รับนั้น ยังไม่สมกับเงินที่ กกต. ใช้ไปเท่าไหร่ ถือว่าใช้งบสูงมาก เมื่อเทียบกับลักษณะของ Production ที่ออกมา” ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ที่แสดงความเห็นในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก แต่มา Jackpot ที่ผม … ผมถูกฟ้องครับ
ในข้อความแสดงความเห็นนั้น ไม่มีแม้แต่คำหยาบคาย ด่าทอ หรือให้ร้าย เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นจากคนที่มีประสบการณ์เคยทำ Music Video มาก่อน และมองว่า เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนควรแสดงความเห็นโดยสุจริตได้
ข้อความของผม คือ การกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นการบริหารงานและการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานและคุณลักษณะทางการบริหารในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิได้มุ่งหมายที่จะทำลายชื่อเสียงส่วนตัวของบุคคลของโจทก์ ข้อความดังกล่าว จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่เข้าข่ายเป็นความผิด
ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประชาชนร่วมกันตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรากฏต่อสาธารณะ ถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นการติชมด้วยความธรรมดาอันเป็นวิสัยของประชาชนที่พึงกระทำเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3) ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท
โดยสรุป การโพสต์ข้อความดังกล่าวจึงอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรมเพื่อการตรวจสอบความโปร่งใสในสังคมประชาธิปไตย มิใช่การหมิ่นประมาท
บอยมาเขียนเรื่องนี้ไว้ เพื่อที่จะบอกกับหลายๆคนว่า “มีความน่ากลัวบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ ที่พยายามจะทำให้ผู้คนในสังคมรู้สึกกลัวที่จะแสดงความเห็น ทั้งๆที่เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”
ทั้งนี้ ผมอยากผลักดัน Anti-SLAPP หรือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการฟ้องปิดปาก (ย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation) โดยคุ้มครองประชาชน นักกิจกรรม สื่อมวลชน หรือผู้เปิดโปงเบาะแส ที่ถูกผู้มีอิทธิพลหรือองค์กรธุรกิจฟ้องร้องดำเนินคดี (เช่น ข้อหาหมิ่นประมาท) โดยมีเจตนาแท้จริงเพื่อข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือยับยั้งการตรวจสอบเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และผมคาดหวังว่ากฎหมายนี้จะคุ้มครองความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐครับ
โพสต์นี้จึงไม่ใช่การขอกำลังใจจากใคร และไม่ใช่ความหวาดกลัว หรือโพสต์เพราะเราต้องรู้สึกผิด เพราะผมมั่นใจมากๆว่า เราวิจารณ์บนพื้นฐานของความสุจริตจริงๆ
ไม่ว่าคุณจะชอบ หรือเกลียดผม ผมอยากให้รู้ว่า นี่เป็นสภาพสังคมที่อันตราย และผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น การฟ้องปิดปากประชาชน ไม่ใช่เรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่เราควรยอมรับ และไม่ใช่เรื่องที่ควรสนับสนุน แต่ทุกคนควรยืนกรานที่จะส่งเสียงของประชาชนได้โดยสุจริตใจ
ระหว่างที่คุณกำลังอ่านโพสต์ของผม ตัวคุณ คนที่คุณรัก หรือคนรอบตัวคุณ ก็อาจสุ่มเสี่ยงต่อเสียงวิจารณ์รัฐ และมัน “ไม่ปกติ” ราวกับเราในฐานะประชาชนไม่สามารถแตะต้องรัฐได้
ผมยืนหยัด และเชื่อเสมอว่า “ประชาชนสามารถพูดถึงการทำงานของรัฐได้ โดยปราศจากความหวาดกลัว และผมจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไปครับ”
