ป้าสุดช้ำ ชวด “ไทยช่วยไทย พลัส” เหตุบัตรปชช.หมดอายุ ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง
ป้าสุดช้ำ ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส” ไม่ได้ เหตุบัตรประชาชนหมดอายุ-ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง ชวดสิทธิสวัสดิการรัฐทุกอย่าง
มูลนิธิกระจกเงา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยเรื่องราวของ “ป้าน้อย” วัย 56 ปี หนึ่งในประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้ เนื่องจากติดปัญหาชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยระบุว่า
เมื่อวานป้าไปรอคิวที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้า ธนาคารยังไม่เปิดเลย คนต่อแถวยาวแล้ว 50-60 คน ป้ารออยู่ 2 ชั่วโมง พอถึงคิว ป้าบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาลงทะเบียนเงินที่รัฐช่วย ไทยช่วยไทย เขาขอบัตรประชาชนไปตรวจสอบแล้วบอกว่าบัตรป้าหมดอายุ ยืนยันตัวตนไม่ได้ ให้ไปทำบัตรมาใหม่ แต่บัตรก็ทำใหม่ไม่ได้ ชื่อป้ามันอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
ตอนประมาณปี 56 การเงินในบ้านป้าล้ม ป้าต้องขายบ้านไปใช้หนี้ แล้วไปเช่าบ้านอยู่แทน ป้าไม่รู้ว่าเจ้าของคนใหม่เขาเอาชื่อป้าออกตอนไหน ป้าไม่รู้เลยค่ะ ว่าชื่อจะไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง เพราะตอนนั้นบัตรประชาชนมันยังใช้ได้ ยังทำธุรกรรมอะไรได้หมด เวลาไปธนาคงธนาคารเขาไม่ได้เอาทะเบียนบ้านเลย เอาแค่บัตรประชาชน
แล้วพอบัตรประชาชนหมดอายุ ป้าไปต่อบัตร ถึงรู้ว่าป้าไม่มีทะเบียน เจ้าหน้าที่บอกว่าชื่อป้าอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ให้ไปเข้าบ้านเลขที่ก่อนถึงจะทำบัตรได้ ป้าก็ไม่มีที่ให้เข้า หลังจากนั้นเลยอยู่อย่างนี้มาตลอด ครั้งล่าสุดป้ามีอาการฉี่บ่อย ไปตรวจ หมอบอกว่าน้ำตาลขึ้นเยอะ เข้าข่ายจะเป็นเบาหวาน ป้าใช้สิทธิที่โรงพยาบาลเดิมไม่ได้ จากที่เสียแค่ 30 บาท ป้าต้องไปเสียเงิน 3-4 พัน
ตอนที่ขายบ้านไปแล้ว และบัตรยังไม่หมดอายุ ป้าเคยได้คนละครึ่งนะ ลงทะเบียนก็ได้เลย เงินเข้าตามปกติ แต่โทรศัพท์ตอนนั้นมันรุ่นเก่า เวอร์ชันไม่ถึง ไม่รองรับแอป ก็เลยใช้แอปเป๋าตังต่อไม่ได้ มารอบนี้ป้าเลยคิดว่าบัตรหมดอายุคงไม่ใช่ปัญหา
ป้ามีเลข 13 หลักแล้ว มันก็น่าจะยังได้ อย่างน้อยช่วยเราเดือนละพันก็ยังดี ป้าลองทำในแอปก่อนกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ มันขึ้นว่าบัตรมีปัญหาให้ติดต่อธนาคาร ป้าก็ไปกับเขา ไปเสียบบัตรที่ธนาคาร ธนาคารบอกบัตรหมดอายุก็ไม่ได้สิทธิอีก
ตอนนี้ป้าแค่พออยู่พอกิน แต่ไม่มีเงินซื้อบ้านหรอก ป้าเคยไปปรึกษาที่อำเภอเขาก็แนะนำให้หาบ้านเลขที่เข้า ไปที่ พม. ของจังหวัด ขอเขาว่าแค่ได้มีบ้านเลขที่เข้า ให้ช่วยป้าหน่อยได้ไหม ให้ป้าได้ทำบัตรประชาชนแล้วเอาป้าออกเลยก็ได้ แต่เขาบอกว่าจะช่วยได้ก็ต้องเป็นคนแบบเร่ร่อน เคสป้าไม่ใช่คนเร่ร่อน เขาไม่ได้ช่วยตรงนี้
ณ เวลานี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับป้ามาก ที่จะบากหน้าไปหาใครเพื่อขอเข้าทะเบียนบ้าน ก่อนจะเจอเรื่องนี้ก็ไปทำบัตรประชาชนมาไม่รู้กี่รอบแล้ว บัตรที่เคยหมดอายุที่เจ้าหน้าที่เจาะรูคืนมาให้ มีสองสามใบป้าเก็บไว้หมด พอมาเจออย่างนี้ก็น้อยใจนะ เหมือนติดกักขังหมด ไม่มีเสรีภาพ ป้าไปไหนไม่ได้ มันเหมือนไม่ใช่คนไทย ป้าไม่มีสิทธิอะไรเลยที่รัฐเขาให้มา
ปัจจุบันป้าน้อยอยู่ในกระบวนการยื่นคำร้องขอย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านกลาง มาเข้าทะเบียนบ้านปกติของมูลนิธิกระจกเงาเพื่อคนเปราะบาง ที่เขตสะพานสูง โดยดำเนินการผ่านโครงการคลินิกกฎหมาย ที่เป็นเจ้าบ้านยินยอมให้เพิ่มชื่อเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เขตสะพานสูงขอชะลอการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และหารือกรมการปกครองให้ยืนยันว่า การให้ความช่วยเหลือคนในทะเบียนบ้านกลางนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และระหว่างกระบวนการที่ต้องรอนั้น ป้าน้อยจะยังไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการพื้นฐานใด ๆ ของตัวเองได้ รวมถึงการลงทะเบียนรับสิทธิทุกสิทธิในโครงการของรัฐ
ปัจจุบันอีกเช่นกัน ที่ทะเบียนบ้านมูลนิธิกระจกเงา รองรับผู้คนกว่า 67 คนที่ตกหล่นเรื่องสิทธิจากปัญหาทะเบียนบ้านไม่ปกติ และมีอีก 24 คนรวมป้าน้อย ที่รอย้ายชื่อเข้ากระบวนการทางทะเบียน
ซึ่งไม่ใช่แค่สิทธิสวัสดิการของบุคคลที่ถูกตัดไป หากปัญหาของผู้คนที่ตกหล่นทางทะเบียน ไม่ถูกมองเห็นหรือแก้ไข วันนึงสถานะทางทะเบียนจะค่อย ๆ จางหาย พวกเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันสถานะได้ กลายเป็นช่องว่างที่อาจทำให้เกิดปัญหาการสวมสิทธิ และมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของสังคม
ต่อมาทางเพจมูลนิธิกระจกเงาระบุว่า “วันที่สำนักงานเขตสะพานสูงเรียกให้ไป ป้าตื่นตีสองเข้ากรุงเทพฯ ดีใจมากที่จะได้บัตร สำนักงานเขตก็ตรวจสอบว่ามีพี่น้องกี่คน มีลูกกี่คน สามีชื่ออะไรอยู่ตรงไหน ป้ามีหลักฐาน บอกได้หมด แต่ก็ยังย้ายเข้าไม่ได้ ต้องรอเข้าประชุมกับ กทม. จะรอนานแค่ไหน ป้าก็จะรอ อย่างน้อยป้าก็ได้บัตร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดต! สิทธิคงเหลือ “ไทยช่วยไทย พลัส” เหลืออีกกี่สิทธิ ตอนนี้ยังลงทะเบียนทันไหม
- ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส ยังทันไหม? แนะวิธีเช็กสิทธิ์คงเหลือ ไม่ให้พลาดรับเงิน
- เตือนภัย! มิจฉาชีพสร้างแอปฯ “เป๋าตัง” ปลอม หลอกดูดเงินอ้าง “ไทยช่วยไทย พลัส”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: