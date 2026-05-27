อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง
อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ อดีตคนข่าวคมชัดลึก เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
วงการสื่อมวลชนสูญเสียคนข่าวกีฬา คมกฤช นภาลัย อดีตนักข่าวบอลไทยที่คร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนาน โพสต์ข้อความอาลัยการจากไปของ แม็ค ธรรมศักดิ์ มีแสงเงิน อดีตผู้ปฏิบัติงานสังกัดคมชัดลึก เนชั่นสุดสัปดาห์ เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ล่าสุดครอบครัวประกอบพิธีฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลจากเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า แม็ค ธรรมศักดิ์ต่อสู้ชีวิตมาตลอด ตั้งแต่ลาออกจากต้นสังกัดเดิมก็ไม่ได้เจอกันอีก ผู้โพสต์ทราบข่าวเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนว่าเพื่อนร่วมงานป่วยหนัก เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญบุรี เคยพยายามติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่พบรายชื่อผู้ป่วยจึงพลาดโอกาสพบหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะทราบข่าวเศร้าว่าเสียชีวิต ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาไปแล้ว ผู้โพสต์จึงใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดียกล่าวคำอโหสิกรรมพร้อมแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด
- อาลัย เจ้าสัวผู้ก่อตั้ง 7-Eleven เสียชีวิตแล้ว
- @อาลัยอาลัย “หมอเติ้ล” สัตวแพทย์ธานินทร์ ศรีนา คนดีอนาคตไกล จากไปด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: