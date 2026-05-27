กู้ภัยไทยวูบ 2 นาย โหมงานหนักช่วยคนงานลาวติดในถ้ำ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
กู้ภัยไทยวูบ 2 นาย โหมงานหนักช่วย 7 คนงานลาวติดในถ้ำ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ขณะที่สถานการณ์นั้นน้ำลดลงเกือบ 2 เมตร
จากกรณีที่คนงานลาว 7 คน ที่รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ติดอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่จากไทยไปร่วมด้วยนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย รายงานว่า “เวลา 23.25 น. ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทย จำนวน 2 นาย เกิดอาการอ่อนเพลียและวูบ ขณะเข้าปฏิบัติงาน ติดตั้งปั๊มและลากสายสัญญาณ ในโถงอุโมงค์เหมือง ทีมงานจึงนำตัวออกมาทำการช่วยเหลือและถอนกำลังออกทั้งหมด
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Manat K Artmongkron ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ในงานระบุว่า “ระดับน้ำลดลงเกือบ 2 เมตร”
วันนี้ทีมเราปฏิบัติงานกันตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 23:25 น. ตลอดทั้งวันคือการแข่งขันกับเวลา ความมืด และข้อจำกัดภายในถ้ำ
ทีมงานได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม จนสามารถลดระดับน้ำลงได้เกือบ 2 เมตร ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของภารกิจ และในขณะเดียวกัน เราสามารถวางระบบสื่อสารไปถึงโถงสุดท้าย ก่อนถึงจุดที่คาดว่าพบสัญญาณชีพได้สำเร็จ แม้ภารกิจจะเดินหน้าได้ดี แต่ความปลอดภัยของทีมยังคงสำคัญที่สุด
ระหว่างปฏิบัติงาน ทีมส่วนหน้า 2 ใน 6 นาย มีอาการวิงเวียนและร่างกายเริ่มตอบสนองผิดปกติ เราจึงตัดสินใจถอนกำลังกลับสู่จุดปลอดภัยทันที เพื่อพักฟื้นร่างกายและประเมินความพร้อม ก่อนเดินหน้าปฏิบัติการต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น” ก่อนจะโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ไม่ได้หมดสติ หรือ เกิดอุบัติเหตุใดใดนะครับ น้องๆเหนื่อยเพราะโถมงานหนักแทบตลอด 3 วัน ทั้งงานคลานเข้าพื้นที่ในถ้ำ และ งานโรยตัว เราต้องทำควบคู่สลับกันตลอดทั้งวัน ตอนนี้ปลอดภัยดี แค่ล้าไปทั้งตัวครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กู้ภัยต้องถอย เข้าถ้ำช่วยคนงานลาวไม่ได้ ถ้ำแคบ-อากาศหายใจไม่พอ
- เกาะติด 7 คนงานติดถ้ำเหมืองทองลาว วันที่ 5 น้ำท่วมปิดทาง กู้ภัยไทยเร่งช่วย
- ทัวร์ลงยับ! คนลาวไหว้ขอโทษกู้ภัยไทย แซะอยากได้หน้า ช่วยคนติดถ้ำเหมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: