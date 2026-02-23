อัยการสั่งฟ้อง นานา ไรบีนา พร้อมพวก 4 คน คดีฉ้อโกง 195 ล้าน ล่าสุด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว
ทนายสายหยุดนำตัว นานา ไรบีนา ลูกความ รายงานตัวต่อศาลอาญา หลังถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่-ปลอมเอกสาร เสียหายกว่า 195 ล้านบาท ล่าสุด คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 พนักงานอัยการได้ดำเนินการยื่นฟ้อง นางสาวนานา ไรบีนา พร้อมพวกรวม 4 คน ในคดีอาญาข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และปลอมพร้อมใช้เอกสารปลอม มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 195 ล้านบาท โดยขณะนี้คดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ย้อนปมจับกุมต้นเดือนธันวาคม
คดีนี้เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมนางสาวนานา เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญา
ต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยกำหนดวงเงินประกันตัว 1 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ และกำหนดให้มารายงานตัวตามนัดหมายของศาลอย่างเคร่งครัด
ทนายสายหยุดนำตัวรายงานตัวตามนัด
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ นำตัวนางสาวนานาเดินทางมายังศาลอาญา เพื่อเข้ารายงานตัวและเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีตามกฎหมาย หลังจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงินและการปลอมแปลงเอกสาร
ขณะนี้คดีความดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งความคืบหน้าของกระบวนการสืบพยานหรือคำสั่งศาลในลำดับถัดไป จะมีการรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สื่อมวลชนบางแห่งได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า เวย์ ไทเทเนียม หรือ เวย์ ปริญญา สามี นานา ไรบีนา คือ 1 ใน 4 ที่มีชื่อโดนยื่นฟ้อง
