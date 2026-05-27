“ซาบีดา” โพสต์ภาพ “อนุทิน” ทำงานหนัก ลุยงานต่อเนื่อง 4 ชม. บนเครื่องบิน

“ซาบีดา” โพสต์ภาพ “อนุทิน” ทำงานหนักในช่วงที่คนอื่นหลับ ลุยงานต่อเนื่อง 4 ชม. บนเครื่องบิน ขณะเดินทางกลับประเทศไทย
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ภาพในอินสตาแกรมและสตอรี่ระหว่างเดินทางกลับจากประเทศไทย หลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศส
โดย น.ส.ซาบีดา ได้โพสต์ภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่งทำงานอยู่บนเครื่องบินพร้อมข้อความระบุว่า “ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับใหล ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งทำงาน”
ก่อนอีกภาพจะเขียนข้อความระบุว่า “3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง ผ่านไป…ยังนั่งทำงานอยู่”
ทั้งนี้นายอนุทิน เดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22–26 พฤษภาคม 2569 และยังได้เข้าพบหารือกับนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อหารือในหลายประเด็นไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจและชายแดนไทย-กัมพูชา ถือเป็นการฉลองความสัมพันธ์ 170 ปี ระหว่างสองชาติ
