รวมเทคนิคยกหางตาที่ Sky Clinic ใช้แก้ปัญหาตาตก
ปัญหาความหย่อนคล้อยรอบดวงตาเป็นเรื่องที่หลายคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะหางตาที่มักตกลงมาจนบดบังความสดใส ทำให้ใบหน้าดูมีอายุ หลายคนจึงมองหาวิธีแก้ไขเพื่อคืนความมั่นใจ บทความนี้ เราจะพาไปเจาะลึกเทคนิคยกหางตาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหานี้ หากกำลังสงสัยว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยยกหางตาให้สวยเฉี่ยวและดูอ่อนเยาว์ได้อีกครั้ง เราเตรียมข้อมูลมาให้ติดตามอ่านกันในบทความนี้แล้ว
ปัญหาหางตาแบบไหนที่ควรยกหางตา
ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับวิธีการรักษา เราควรมาสำรวจตัวเองกันก่อนว่าลักษณะรอบดวงตาแบบไหน
ที่เข้าข่ายควรได้รับการแก้ไข อาการหย่อนคล้อยของแต่ละคนแสดงออกมาไม่เหมือนกัน ลองมาดูกันว่าปัญหาหลักๆ ที่รบกวนจิตใจและเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะต้องพึ่งพาการยกหางตามีอะไรบ้าง
หางตาตกทำให้หน้าดูเศร้า
ลักษณะหางตาที่ตกลงมาด้านล่างอย่างเห็นได้ชัดมักเป็นปัญหายอดฮิตที่บั่นทอนความมั่นใจ เพราะมุมตาที่ชี้ลงจะส่งผลโดยตรงต่อภาพรวมของใบหน้า ทำให้หน้าดูอมทุกข์ เศร้าหมอง หรือดูเหมือนคนกำลังร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ปัญหานี้มักเกิดจากผิวหนังและกล้ามเนื้อรอบดวงตาสูญเสียความยืดหยุ่น การทำศัลยกรรมยกหางตาจึงเป็นทางออกที่ช่วยปรับองศาของดวงตาให้เชิดขึ้น คืนความสดใสและทำให้ใบหน้ากลับมาดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ตาดูง่วงและไม่สดใส
บางครั้งความหย่อนคล้อยไม่ได้ทำให้หน้าดูเศร้าเพียงอย่างเดียว แต่กลับทำให้ดวงตาดูปรือและเหมือนคนที่
พักผ่อนไม่เพียงพอ อาการตาดูง่วงนี้เกิดจากหนังตาบนหรือหางตาที่ตกลงมาทับชั้นตาเดิม ทำให้ชั้นตาหลบในและดวงตาดูเล็กลง ส่งผลให้ใบหน้าขาดความมีชีวิตชีวา การตัดสินใจยกหางตาจะช่วยเปิดชั้นตาให้ชัดเจนขึ้น
เผยดวงตากลมโตที่ดูตื่นตัวและกลับมาเปล่งประกายความสดใสได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้ง
ดวงตาไม่สมดุล
โครงสร้างใบหน้าของคนเรามักจะไม่มีความสมมาตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ บางคนอาจเผชิญปัญหาหางตาตกเพียงข้างเดียว หรือตกทั้งสองข้างแต่ในระดับที่ไม่เท่ากันอย่างชัดเจน ทำให้เวลาถ่ายรูปหรือมองหน้าตรง
จะเห็นเลยว่าระดับของดวงตาสองข้างไม่บาลานซ์กัน ปัญหานี้ส่งผลต่อบุคลิกภาพอย่างมาก การเลือกใช้เทคนิคยกหางตาที่เหมาะสมจะช่วยปรับแต่งและแก้ไขรูปตาให้กลับมามีความใกล้เคียงและสมดุลกันมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา
เทคนิคการยกหางตาที่ Sky Clinic
เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกับวิธีแก้ไขที่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่ต้องการปรับรูปตาให้ดูดีขึ้น ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ เราจะมาดูเทคนิค
การยกหางตาที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่ามีรูปแบบใดบ้าง
Subbrow Lift
การทำ Subbrow Lift ถือเป็นทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์แบบถาวรและตอบโจทย์เคสที่มีความหย่อนคล้อยระดับมาก โดย Sky Clinic อธิบายเทคนิคนี้ว่า เป็นกระบวนการที่จักษุแพทย์จะทำการตัดแต่งหนังส่วนเกินออก
พร้อมปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อเพื่อยกหางตาให้เชิดขึ้น จุดเด่นคือการซ่อนรอยเย็บไว้อย่างแนบเนียนบริเวณขอบล่างของคิ้ว เมื่อแผลสมานตัวจะแทบมองไม่เห็นร่องรอยใดๆ ผู้รับบริการใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่หนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันด้วยดวงตาคู่ใหม่ที่สวยงาม
การส่องกล้องยกคิ้ว
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจคือการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่ง Sky Clinic อธิบายเทคนิคนี้ว่า เป็นการเข้าไปจัดการกับเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากที่หย่อนคล้อยให้กลับมาตึงกระชับ โดยแพทย์จะใช้วัสดุพิเศษยึดโยงโครงสร้างไว้ด้านบน วิธีนี้ช่วยยกหางตาและแก้ปัญหาคิ้วตก พร้อมเพิ่มระยะห่างระหว่างคิ้วกับดวงตา ให้กว้างขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหน้าผากหย่อนคล้อย และต้องการผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติยาวนาน พร้อมได้รูปตาที่สดใสขึ้น
สรุป
การแก้ปัญหารอบดวงตาไม่ใช่แค่เรื่องของความงาม แต่ยังเป็นการคืนความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีกลับมา
ไม่ว่าจะมีปัญหาหน้าดูเศร้า หรือรูปตาไม่เท่ากัน หากกำลังมองหาสถานพยาบาลที่ไว้ใจได้ Sky Clinic คลินิกทำตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง คือคำตอบที่ตอบโจทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคนิคยกหางตาที่ทันสมัย
เราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างตรงจุดและได้ดวงตาที่สวยเป็นธรรมชาติที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: