“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2
ชัชชาติ นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ที่ Stadium One จึดเริ่มต้นของการทำงานตลอดสี่ปี ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เอ้า! เปิดดด! เวทีแรกกับการเปิดตัว 250+ นโยบาย จากทีมชัชชาติ เพื่อพาให้ ‘กรุงเทพฯ ทำงาน’ ในทุกระดับ ก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส
พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแผนงานจาก ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ หลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในสมัยที่สอง
28 พฤษภาคม 2569
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
พบกันที่ Stadium One จุดเริ่มต้นของการทำงานตลอด 4 ปี”
ก่อนหน้านี้นายชัชชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อีกสมัย โดยจะเดินทางยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยม แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย ซึ่งเรียนจบปริญญาตรี และจะมาเปิดตัวสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมเปิดตัวทีมบริหาร ในวันที่ 28 พ.ค.นี้
