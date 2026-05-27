ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 08:44 น.
ชัชชาติ นัด 28 พ.ค. เปิดตัว 250+ นโยบาย ที่ Stadium One จึดเริ่มต้นของการทำงานตลอดสี่ปี ลุยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่ 2

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เอ้า! เปิดดด! เวทีแรกกับการเปิดตัว 250+ นโยบาย จากทีมชัชชาติ เพื่อพาให้ ‘กรุงเทพฯ ​ทำงาน’ ในทุกระดับ ก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส
พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแผนงานจาก ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ หลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในสมัยที่สอง

28 พฤษภาคม 2569
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
พบกันที่ Stadium One จุดเริ่มต้นของการทำงานตลอด 4 ปี”

ก่อนหน้านี้นายชัชชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อีกสมัย โดยจะเดินทางยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยม แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย ซึ่งเรียนจบปริญญาตรี และจะมาเปิดตัวสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมเปิดตัวทีมบริหาร ในวันที่ 28 พ.ค.นี้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

