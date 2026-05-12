“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานนี้ 11 พฤษภาคม 2026 มีสื่อไทยรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า ‘ภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเล หลังจากยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2001 (MOU44) แล้ว จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบของอนุสัญญาที่มีหลายขั้นตอน และวิธีการหลักควรเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อน’
หากข้อความดังกล่าวเป็นคำพูดจริงของรัฐมนตรีต่างประเทศไทย คำว่า ‘วิธีการหลักควรเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อน’
นั้นขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับการกระทำของฝ่ายไทย ที่ได้ยกเลิก MOU 2001 ฝ่ายเดียว ซึ่งเท่ากับได้ทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนกันไปแล้วเรียบร้อย
ในฐานะประมุขแห่งรัฐรักษาการ ข้าพเจ้าขอเตือนรัฐบาลว่า อย่าเปิดการเจรจาทวิภาคีใด ๆ กับไทยในประเด็นทางทะเลอีก และขอให้เดินหน้าเข้าสู่กลไกกฎหมายทะเลปี 1982 โดยตรง โดยไม่ต้องรอความยินยอมใด ๆ จากฝ่ายไทย
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2026 ข้าพเจ้าเคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่า อย่าสร้างกลไกทวิภาคีใหม่ขึ้นมาแทนกลไกทวิภาคีเดิมที่ไทยยกเลิก
พวกเราเสียใจที่ไทยยกเลิก MOU 2001 แต่ก็ขอบคุณไทยเช่นกัน ที่ช่วยเปิดทางให้เราใช้กลไกระหว่างประเทศแทน”
