ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 14:38 น.
ฮุนเซน เสียใจไทยยกเลิก MOU44 แต่ก็ขอบคุณที่ช่วยเปิดทางใช้กลไกระหว่างประเทศแทน สั่งรัฐบาลห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานนี้ 11 พฤษภาคม 2026 มีสื่อไทยรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า ‘ภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเล หลังจากยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2001 (MOU44) แล้ว จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบของอนุสัญญาที่มีหลายขั้นตอน และวิธีการหลักควรเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อน’

หากข้อความดังกล่าวเป็นคำพูดจริงของรัฐมนตรีต่างประเทศไทย คำว่า ‘วิธีการหลักควรเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อน’
นั้นขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับการกระทำของฝ่ายไทย ที่ได้ยกเลิก MOU 2001 ฝ่ายเดียว ซึ่งเท่ากับได้ทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนกันไปแล้วเรียบร้อย

ในฐานะประมุขแห่งรัฐรักษาการ ข้าพเจ้าขอเตือนรัฐบาลว่า อย่าเปิดการเจรจาทวิภาคีใด ๆ กับไทยในประเด็นทางทะเลอีก และขอให้เดินหน้าเข้าสู่กลไกกฎหมายทะเลปี 1982 โดยตรง โดยไม่ต้องรอความยินยอมใด ๆ จากฝ่ายไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2026 ข้าพเจ้าเคยเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่า อย่าสร้างกลไกทวิภาคีใหม่ขึ้นมาแทนกลไกทวิภาคีเดิมที่ไทยยกเลิก

พวกเราเสียใจที่ไทยยกเลิก MOU 2001 แต่ก็ขอบคุณไทยเช่นกัน ที่ช่วยเปิดทางให้เราใช้กลไกระหว่างประเทศแทน”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

