ฮุนเซน เผยอาการ กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ทรงฟื้นตัวดี-โต้ตอบได้
ฮุนเซนเข้าเฝ้าฯ กษัตริย์กัมพูชาที่ปักกิ่ง เผยพระอาการหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทรงฟื้นตัวดีและพูดคุยโต้ตอบได้ตามปกติ ขอบคุณประชาชนที่ห่วงใย เตรียมเสด็จฯ กลับหากฟื้นตัวตามเกณฑ์
วันนี้ (21 เมษายน 2569) ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา อัปเดตความคืบหน้าพระอาการของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ภายหลังเข้ารับการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
เมื่อเวลา 09.30 น. ตามเวลาปักกิ่งของเช้าวันนี้ ตนได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อติดตามพระอาการที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ 8 นาที ภาพรวมสุขภาพของกษัตริย์กัมพูชาดีขึ้น พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารโต้ตอบได้ตามปกติ แม้จะยังทรงบรรทมและรับน้ำเกลืออยู่ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการพักฟื้นหลังการผ่าตัด
โอกาสนี้ พระองค์ทรงฝากความระลึกถึงและถวายพระพรแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนทุกคนผ่านทางเขา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ฮุนเซนและลูกชายทั้งสองคนเดินทางไปส่งเสด็จกษัตริย์กัมพูชาเข้าห้องผ่าตัดด้วยตัวเอง คณะแพทย์ทำการผ่าตัดจนประสบความสำเร็จ พระองค์ทรงรู้สึกพระองค์แล้วหลังจากหมดฤทธิ์ยาสลบ ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด
ต่อมากษัตริย์กัมพูชาและสมเด็จพระราชชนนีทรงฝากแสดงความขอบคุณพระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวกัมพูชาทุกคน ที่ส่งข้อความถวายพระพรมาให้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ฮุนเซนยังกล่าวขอบคุณ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน รัฐบาลจีน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการผ่าตัดถวายกษัตริย์กัมพูชาได้ปลอดภัย
ประธานวุฒิสภากัมพูชา เน้นย้ำว่าสุขภาพของกษัตริย์คือสุขภาพของคนทั้งชาติ หากพระอาการดีขึ้นตามลำดับ กษัตริย์กัมพูชาจะเสด็จฯ กลับประเทศในวันพุธที่ 22 เมษายน ที่จะถึงนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: