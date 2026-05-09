หวิดโดนก่อการร้าย! จับชายจีนบางละมุง ซุกระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงคราม คลิปทหารฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้าน

Aindravudh เผยแพร่: 09 พ.ค. 2569 08:11 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2569 08:11 น.
ตำรวจนาจอมเทียนขยายผลคดีรถคว่ำ บุกค้นบ้านพักชายจีนบางละมุง เจอระเบิดซีโฟร์ เสื้อพลีชีพ อาวุธสงครามครบชุด พร้อมแชต GPT วางแผนก่อวินาศกรรม คลิปฝึกค่ายองครักษ์ฮุนเซน เร่งอพยพชาวบ้านหลังพบกับดักระเบิดรอบบ้านพัก

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ขยายผลคดีอุบัติเหตุจราจรสู่คดีความมั่นคงระดับชาติ หลังบุกตรวจค้นบ้านพักชายชาวจีนผู้ประสบอุบัติเหตุในย่านอำเภอบางละมุง และค้นพบหลักฐานชุดใหญ่ที่ชี้ให้เห็นถึงแผนก่อวินาศกรรมที่เตรียมการมาอย่างรัดกุม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบนายซุน หมิงเฉิน ชาวจีนอายุ 31 ปี เป็นคนขับ ระหว่างการตรวจค้นรถยนต์ ตำรวจพบอาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ภายใน จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาและขยายผลการสืบสวนทันที

เวลา 22.00 น. ของวันเดียวกัน ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 45/90 หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบภายในบ้านพักหลังนี้ไม่ต่างจากคลังอาวุธสงคราม ประกอบด้วย

– วัตถุระเบิดซีโฟร์รวมน้ำหนักประมาณ 8 ปอนด์ พร้อมดินระเบิดซีโฟร์แบบแท่งอีก 2 แท่ง น้ำหนัก 1 ปอนด์ 1/4

– อาวุธปืนสงครามชนิด M4 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรหลายสิบนัด

– อาวุธปืนอื่น 1 กระบอก แมกกาซีน 4 อัน

– เสื้อพลีชีพประกอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมติดตั้งระเบิดซีโฟร์ จำนวน 2 ตัว

– ระเบิดมือสังหารบุคคล 4 ลูก ลูกระเบิดขว้างสังหาร K75 จำนวน 1 ลูก ระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพด 4 ลูก รวมลูกระเบิดมือทั้งหมด 10 ลูก

– เชื้อปะทุ 3 อัน และตัวจุดชนวนรีโมต 1 ชุด

– หนังสือเดินทางหลายสัญชาติ และบัตรสีชมพูหลายใบ

ซีโฟร์ หรือ C-4 เป็นวัตถุระเบิดทางทหารที่มีส่วนประกอบหลักคือสาร RDX มีความเร็วในการระเบิดสูงถึง 8,040 เมตรต่อวินาที มีพลังทำลายล้างสูงกว่าดินปืนทั่วไปหลายเท่า ลักษณะคล้ายดินน้ำมันสามารถปั้นรูปทรงได้เพื่อบังคับทิศทางแรงอัด และเป็นอันตรายทั้งจากแรงอัดอากาศ สะเก็ดระเบิด และสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบประสาท

ช็อกซ้อนช็อก พบแผนก่อวินาศกรรมในโทรศัพท์

สิ่งที่ตำรวจค้นพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาสร้างความตึงเครียดให้กับเจ้าหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอีก พบข้อมูลการสนทนาระหว่างนายซุน หมิงเฉิน กับแอปพลิเคชัน ChatGPT เนื้อหาสอบถามแนวทางการก่อวินาศกรรมในสถานที่สำคัญ รวมถึงสอบถามอานุภาพการทำลายล้างของระเบิดซีโฟร์

ยังพบคลิปวิดีโอการฝึกยิงอาวุธปืนสงครามและการขว้างระเบิดมือสังหาร โดยพิกัดในคลิประบุสถานที่คือค่ายรบพิเศษ 911 กัมพูชา หรือที่รู้จักในชื่อค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน

ระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบว่าผู้ต้องหาได้ติดตั้งกับดักระเบิดล้อมบ้านพักไว้ด้วย โดยขึงเส้นลวดโยงติดกับสลักระเบิดในลักษณะที่หากมีคนเดินสะดุดจะจุดชนวนทันที ตำรวจต้องสั่งอพยพชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและยังไม่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดหรืออาวุธใดๆ ออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

นายซุน หมิงเฉิน ให้การรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และเดินทางไปรับของด้วยตัวเองที่จังหวัดระยอง ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อหาเส้นทางการซื้อขายอาวุธสงคราม เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางเข้าประเทศไทย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

