เผยคำขอพร เอมมี่ มรกต ในวันเกิดฉลอง 42 กะรัต ทำ เจนี่-เจนสุดา ถูกใจมาก

เอมมี่ มรกต ฉลองวันเกิดอายุครบ 42 ปี ท่ามกลางแก๊งเพื่อนสนิทหอบเค้กทำเซอร์ไพรส์ อึ้งมากเมื่อได้ยินพรที่ขอ ทำเอา เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ และ เจนสุดา ถูกใจสิ่งนี้อย่างมาก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวแม่ลูกหนึ่งที่นับวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อย ๆ เลย สำหรับ เอมมี่ มรกต มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี 2547 ที่ล่าสุดเธอเพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ 42 ปีไปหมาด ๆ โดยมีสามี เจมส์ จิรายุทธ ลูกชาย และเพื่อนสนิทร่วมฉลองเคียงข้างอย่างอบอุ่น
แต่ไฮไลท์สำคัญของวันเกิดปีที่ 42 ของ เอมมี่ มรกต นั้นอยู่ที่โพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอ เป็นการกินเลี้ยงวันเกิดโดยมีกลุ่มเพื่อน อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ วุ้นเส้น วิริฒิพา, ไฮโซข้าวโพด ร่วมยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แบบฟิลเพื่อนสาว แต่ในช่วงที่อธิษฐานก่อนเป่าเค้ก เอมมี่ มรกต ขอพรแบบส่งเสียงออกมาดัง ๆ ว่า “พรที่ขอปีนี้ ขอให้เพื่อนๆ ได้เงินคืนทุกคนนะคะ สาธุๆๆ”
หลังจากคลิปถูกโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของ เอมมี่ มรกต ได้ไม่นาน เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ก็เข้ามาคอมเมนต์ในทันทีว่า “โอ้ยยยย สาธุ” ในขณะที่ เจนสุดา ที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงด้วย แต่ก็ยังแชร์คลิปดังกล่าวลงในสตอรี่ไอจีของตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า “ถ้าได้เงินคืนมาบ้าง จะพามอไปเลี้ยงข้าวนะจ๊ะ”
เรียกได้ว่าคำขอพรครั้งนี้ชาวเน็ตหลายคนคงจะเดากันออกแล้วว่า เอมมี่ พูดถึงเรื่องอะไร แต่ที่แน่ๆ วันเกิดปีที่ 42 ของเอมมี่ มรกต ครั้งนี้ ได้ใจเพื่อนไปเต็มๆ ชนิดที่ว่าไม่ต้องมีของขวัญเลอค่า แค่พรข้อนี้ข้อเดียวก็เพียงพอแล้ว
อ้างอิงจาก : IG janesuda, aimeemorakot
