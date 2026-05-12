ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน แต่งฟิกเกย์ อิงวงเกาหลี

ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน พร้อมยึดรายได้ 10% หลังแต่งนิยายเกย์ โพสต์ลงเน็ต อิงวงเกาหลี Stray Kids
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว Novaya Gazeta รายงานว่าศาลในประเทศรัสเซียได้พิพากษาให้ อเล็กซานดรา คูซิก ช่างภาพในเมือง ต้องใช้แรงงานเป็นระยะเวลา 18 เดือน ฐานความผิดผลิตสื่อลามกอนาจารผิดกฎหมาย
โดย คูซิก ถูกแจ้งความ ภายหลังจากที่มีหญิงคนหนึ่งพบแฟนฟิกชันหรือนิยายที่แต่งขึ้นในโทรศัพท์มือถือของลูกสาวเธอ โดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน
โดยนิยายเรื่องดังกล่าวนั้นแต่งอิงมาจากวงบอยแบนด์เกาหลี Stray Kids และคูซิกได้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
เบื้องต้นทางอัยการได้เรียกร้องโทษจำคุก 4 ปี อย่างไรก็ตามคูซิกสารภาพผิดและระบุว่าการแต่งนิยายเป็นงานอดิเรกของเธอ ศาลจึงลดโทษเหลือแค่ใช้แรงงาน 18 เดือน พร้อมยึดรายได้ของเธอร้อยละ 10
ทั้งนี้ย้อนกลับไปในปี 2565 ทางการรัสเซียได้ขยายการห้ามเผยแพร่ “โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือก LGBT” โดยกำหนดให้การส่งเสริม “ความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
