เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

Suriyen J. เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:41 น.
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ระบุพรมแดนติดเกาหลีใต้ ตัดเนื้อหารวมชาติ ตั้ง “คิม จองอึน” เป็นประมุขรัฐ มีอำนาจสั่งใช้นิวเคลียร์เบ็ดเสร็จ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกาหลีเหนือแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดขอบเขตอาณาเขตของตนโดยระบุว่ามีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้ พร้อมทั้งตัดเนื้อหาที่อ้างถึงการรวมชาติออก ถือเป็นการออกกฎหมายตามแนวทางของผู้นำ คิม จองอึน ที่ต้องการปฏิบัติกับเกาหลีทั้งสองในฐานะรัฐที่แยกจากกัน การแก้ไขดังกล่าวเชื่อว่าได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาประชาชนสูงสุดของเปียงยางเมื่อเดือนมีนาคม ถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือเพิ่มข้อกำหนดเรื่องอาณาเขตเข้าไปในรัฐธรรมนูญ

เนื้อหาในมาตรา 2 ระบุว่า อาณาเขตของเกาหลีเหนือประกอบด้วยพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซียทางทิศเหนือ และติดกับสาธารณรัฐเกาหลีทางทิศใต้ รวมถึงน่านน้ำและน่านฟ้าที่ยึดตามอาณาเขตดังกล่าว ข้อกำหนดนี้ยังระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือ “จะไม่มีวันยอมให้มีการล่วงละเมิดใด ๆ” ต่ออาณาเขตของตน แต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งพรมแดนที่ติดกับเกาหลีใต้อย่างชัดเจน หรือเอ่ยถึงเส้นพรมแดนทางทะเลที่เป็นข้อพิพาทอย่างเส้นจำกัดเขตตอนเหนือ (NLL) ในทะเลเหลือง

รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขยังกำหนดให้คิม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐ เป็นประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ แทนที่ภาษาเดิมที่ระบุว่าเป็นเพียง “ผู้นำสูงสุดผู้เป็นตัวแทนของประเทศ” รวมถึงระบุอย่างชัดเจนว่าอำนาจการสั่งการเหนือกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออยู่ในมือของประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐ ซึ่งหมายความว่าอำนาจเหนือคลังแสงนิวเคลียร์ตกอยู่ในมือของคิมอย่างสมบูรณ์

ข้อกำหนดด้านการป้องกันประเทศยังอธิบายว่าเกาหลีเหนือเป็น “รัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างมีความรับผิดชอบ” และระบุว่าจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิในการอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศ เพื่อยับยั้งสงคราม และปกป้องสันติภาพรวมถึงเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ขณะที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า การละเว้นไม่ระบุเส้นพรมแดนระหว่างเกาหลีให้ชัดเจนบ่งชี้ว่า เปียงยางอาจพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างชนวนความขัดแย้งใหม่ในทันที แม้จะบรรจุหลักการ “สองรัฐที่เป็นศัตรู” ของคิมลงในกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วก็ตาม โดยเมื่อเดือนมกราคม 2024 คิมเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดให้เกาหลีใต้เป็น “ศัตรูหมายเลขหนึ่งและเป็นศัตรูหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลง” และเพื่อระบุว่าอาณาเขตของเกาหลีเหนือแยกออกจากเกาหลีใต้

ขณะที่เปียงยางดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโซลมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมปฏิเสธข้อเสนอขอเปิดการเจรจาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากประธานาธิบดีลี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ทางด้านคณะผู้แทนถาวรเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นแต่อย่างใด

ที่มา: Reuters

ด่วน! นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทย จับคู่ตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ดี

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

