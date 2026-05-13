เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์

เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล จากเน็ตไอดอลยุคบุกเบิก สู่เจ้าสาวป้ายแดงแห่งตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์ ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งสกุล “ภิรมย์ภักดี”
คนอายุ 30 อัป ติดตามวงการบันเทิงไทยมาตั้งแต่ยุคโซเชียลมีเดียเริ่มบูม ย่อมคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวหน้าหมวยยิ้มสวยคนนี้เป็นอย่างดี วันนี้ ไทยเกอร์ จะพาไปทำความรู้จักเส้นทางชีวิตของดาราสาว มายด์ ลภัสลัล WJMild ตั้งแต่วันที่เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะเน็ตไอดอลวัยใส ก้าวเข้าสู่วงการแสดงเต็มตัว จนถึงวันแห่งความสุขที่เธอตกลงสร้างครอบครัวกับแฟนหนุ่มทายาทตระกูลดัง
วัยเด็กของสาวน้อยยิ้มสวย
มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เป็นคนกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า วิรพร ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเพื่อแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพ
มายด์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนปรีชานุศาสน์ มัธยมปลายที่โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อ มีน วิชญาพร มีหน้าตาคล้ายกันมาก แฟนคลับมักชื่นชมความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้เสมอ
ก้าวแรกสู่วงการบันเทิง
เส้นทางในวงการบันเทิงของมายด์เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม เข้าประกวดเวทียูทิปเฟรชชี่บิวตี้ คว้ารางวัลชนะเลิศประจำภาคตะวันออก รอยยิ้มสดใสบวกกับเหล็กดัดฟันที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เธอเริ่มมีแฟนคลับติดตามบนเฟซบุ๊กจำนวนมาก ผู้คนต่างยกให้เธอเป็นเน็ตไอดอลยุคบุกเบิกที่โด่งดังมากในเวลานั้น
เมื่อมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ มายด์ เริ่มได้รับโอกาสทางการแสดง ผลงานแรกที่ทำให้คนจดจำเธอได้แม่นยำคือการรับบท น้ำขิง ในละครซีรีส์เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ มีผลงานซีรีส์วัยรุ่นตามมาอีกหลายเรื่อง แฟนคลับชื่นชอบบทบาทใน ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น, U-Prince Series, 3 Will Be Free, 46 Days รวมถึง The Jungle เกมรัก นักล่า บาร์ลับ พัฒนาฝีมือการแสดงอย่างต่อเนื่อง พิสูจน์ให้แฟนคลับเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งที่มีความสามารถหลากหลายด้าน
ความรักสุกงอม เข้าสู่ประตูวิวาห์
ด้านชีวิตส่วนตัว มายด์คบหาดูใจกับ พาย สุนิษฐ์ สกอต ไฮโซหนุ่มทายาทเครือบุญรอดบริวเวอรี่มานานถึง 7 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานขณะไปปีนเขาที่ประเทศชิลี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ควงคู่จดทะเบียนสมรสกันในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 จากนั้นจัดงานฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่โรงแรมดุสิตธานี ภายในงานมีศิลปินมาร่วมแสดงดนตรีถึง 14 วง
มายด์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงชีวิตหลังแต่งงานว่า “เอาจริงๆ เหมือนเดิมเลยนะคะ” พร้อมเปิดใจถึงเรื่องทายาทว่าทั้งคู่มีเป้าหมายตรงกัน ตอนนี้พร้อมสร้างครอบครัว มีวางแผนเรื่องการมีลูกไว้แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว
เรื่องราวของมายด์คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นตั้งใจ เธอเริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงธรรมดา พัฒนาตัวเองจนเป็นนักแสดงมากฝีมือที่คนไทยชื่นชอบ ปัจจุบันเธอยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงให้ทุกคนได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
