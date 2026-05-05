ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก เครื่องตกหลุมอากาศ ตาวัย 73 หัวใจวายดับ ร่างกระแทกคอหัก เจ็บนับร้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 16:47 น.
55
ผู้โดยสารฟ้องสายการบินเที่ยวบินตกหลุมอากาศ ดับ 1 เจ็บนับร้อย

อัปเดตความคืบหน้า ผู้โดยสารฟ้องเรียกค่าเสียหายสายการบิน เหตุตกหลุมอากาศรุนแรง ดับ 1 ราย เจ็บนับร้อย คนรอดชีวิตเล่านาทีเฉียดตาย เครื่องดิ่งร่างกระแทกเพดานเลือดคั่ง-คอหัก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้ากรณีผู้โดยสาร 3 คนเดินหน้ายื่นฟ้องศาลสูงเพื่อเรียกค่าเสียหายจากสายการบิน หลังประสบเหตุเที่ยวบินตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 คน และชายชาวอังกฤษวัย 73 ปีเสียชีวิต 1 คน

สำนักข่าว The Sun รายงานว่า ผู้ยื่นฟ้องทั้ง 3 ราย มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย Keystone Law เป็นตัวแทนยื่นเรื่องฟ้องร้องเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล ขณะที่สายการบินยังไม่ได้ออกมาตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และยังไม่แน่ชัดว่าผู้โดยสารแต่ละคนเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าใด

หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัส ประกอบอาชีพวิศวกรโทรคมนาคมวัย 31 ปี เล่าว่าเหตุการณ์นี้เหมือนฉากในภาพยนตร์ จู่ ๆ เครื่องบินก็ตกลงอย่างรวดเร็ว ร่างของเขาลอยกระแทกเพดานเครื่องบินจนศีรษะแตก เลือดไหลอาบหน้าจนต้องใช้หมอนมากดห้ามเลือดไว้ ตอนที่ได้สติ เด็ก ๆ ในเครื่องร้องไห้ระงม ผู้คนวิ่งวุ่นวายไปหมด ทุกอย่างดูโกลาหลมาก

เมื่อเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มเขาลงมานั่งรถเข็น หลังจากตรวจสอบพบว่ามีอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกสันหลังและคอหักหลายจุด มีเลือดคั่งในช่องเหนือดไขสันหลัง และต้องเย็บแผลที่ศีรษะถึง 20 เข็ม และกังวลว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสายอาชีพ เนื่องจากอาการบาดเจ็บส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนัก

นอกจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว อดีตพนักงานบริษัทประกันภัยวัย 73 ปี เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายกำเริบ ครอบครัวของเขาไม่ได้เข้าร่วมการฟ้องร้องในครั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเศร้า ผู้เสียชีวิตเพิ่งใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับหลาน ๆ พวกเขาตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้มาก เพื่อนของทั้งคู่เล่าว่าพวกเขาชอบเดินทาง นี่คือทริปในฝันระยะเวลา 6 สัปดาห์เพื่อท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

สำหรับเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารรวม 211 คนและลูกเรือ 18 คน บินผ่านน่านฟ้าเมียนมาเข้าชั่วโมงที่ 11 จากทั้งหมด 13 ชั่วโมงก่อนเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผู้โดยสาร 104 คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในจำนวนนี้ 20 คนอาการสาหัสต้องเข้าไอซียูหรือรับการผ่าตัด

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ทางสายการบินประกาศจ่ายเงินชดเชย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 320,000 บาท) ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาตัวระยะยาวและต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน สายการบินเสนอเงินจ่ายล่วงหน้า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 818,000 บาท เพื่อดูแลเร่งด่วน เงินจำนวนนี้จะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินชดเชยสุทธิในภายหลัง

นอกจากนี้สายการบินยังคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินนั้น ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม

สำนักงานสืบสวนความปลอดภัยด้านการขนส่ง เปิดเผยผลการสืบสวนเบื้องต้นจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินและเสียงในห้องนักบิน เผยว่า เครื่องบินเผชิญการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องบินร่วงหล่นจากความสูง 37,362 ฟุต ลงมาอยู่ที่ 37,184 ฟุต ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยลอยขึ้นไปในอากาศ ตกลงมากระแทกพื้นหรือเพดานห้องโดยสารจนเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บทั้งหมด

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร ข่าวต่างประเทศ

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

15 วินาที ที่แล้ว
ผู้โดยสารฟ้องสายการบินเที่ยวบินตกหลุมอากาศ ดับ 1 เจ็บนับร้อย ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก เครื่องตกหลุมอากาศ ตาวัย 73 หัวใจวายดับ ร่างกระแทกคอหัก เจ็บนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ ข่าวต่างประเทศ

คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ &quot;พระอัลลอฮ์&quot; ชานเมืองบาร์เซโลนา ข่าวต่างประเทศ

แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ “พระอัลลอฮ์” ชานเมืองบาร์เซโลนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ &quot;วัยทอง&quot; สุดท้ายตรวจพบ &quot;มะเร็งลำไส้&quot; ข่าวต่างประเทศ

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ “วัยทอง” สุดท้ายตรวจพบ “มะเร็งลำไส้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ ข่าว

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569 ข่าว

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง &quot;แบงค์ ศุภณัฐ&quot; ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน &quot;ดร.โจ&quot; ข่าวการเมือง

ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลยกฟ้อง &quot;ทิดสฤษฎิ์&quot; อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ทิดสฤษฎิ์” อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้านเปย์สีกา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ ข่าว

รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน ข่าว

นายจ้างจีนโหด! ทารุณลูกน้อง ใช้เหล็กหวด-ราดน้ำร้อน หนีตายเอาชีวิตรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเต่า&quot; โต้กลับ &quot;โทน บางแค&quot; ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน ข่าว

“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5 พ.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5 พ.ค. 69 ออกอะไร? เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดตำราเลขนามสัตว์ เช็กดวงสัตว์นำโชค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ ข่าว

จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส รับสิทธิ์ 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉแก๊งคนรวยจีน มอมยาวสาวข่มขืนหมู่ ถ่ายคลิปอนาจารกว่า 10 ล้านไฟล์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 16:47 น.
55
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button