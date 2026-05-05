น่ากลัวมาก เครื่องตกหลุมอากาศ ตาวัย 73 หัวใจวายดับ ร่างกระแทกคอหัก เจ็บนับร้อย
อัปเดตความคืบหน้า ผู้โดยสารฟ้องเรียกค่าเสียหายสายการบิน เหตุตกหลุมอากาศรุนแรง ดับ 1 ราย เจ็บนับร้อย คนรอดชีวิตเล่านาทีเฉียดตาย เครื่องดิ่งร่างกระแทกเพดานเลือดคั่ง-คอหัก
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้ากรณีผู้โดยสาร 3 คนเดินหน้ายื่นฟ้องศาลสูงเพื่อเรียกค่าเสียหายจากสายการบิน หลังประสบเหตุเที่ยวบินตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 คน และชายชาวอังกฤษวัย 73 ปีเสียชีวิต 1 คน
สำนักข่าว The Sun รายงานว่า ผู้ยื่นฟ้องทั้ง 3 ราย มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย Keystone Law เป็นตัวแทนยื่นเรื่องฟ้องร้องเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล ขณะที่สายการบินยังไม่ได้ออกมาตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และยังไม่แน่ชัดว่าผู้โดยสารแต่ละคนเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าใด
หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัส ประกอบอาชีพวิศวกรโทรคมนาคมวัย 31 ปี เล่าว่าเหตุการณ์นี้เหมือนฉากในภาพยนตร์ จู่ ๆ เครื่องบินก็ตกลงอย่างรวดเร็ว ร่างของเขาลอยกระแทกเพดานเครื่องบินจนศีรษะแตก เลือดไหลอาบหน้าจนต้องใช้หมอนมากดห้ามเลือดไว้ ตอนที่ได้สติ เด็ก ๆ ในเครื่องร้องไห้ระงม ผู้คนวิ่งวุ่นวายไปหมด ทุกอย่างดูโกลาหลมาก
เมื่อเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มเขาลงมานั่งรถเข็น หลังจากตรวจสอบพบว่ามีอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นกระดูกสันหลังและคอหักหลายจุด มีเลือดคั่งในช่องเหนือดไขสันหลัง และต้องเย็บแผลที่ศีรษะถึง 20 เข็ม และกังวลว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสายอาชีพ เนื่องจากอาการบาดเจ็บส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนัก
นอกจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว อดีตพนักงานบริษัทประกันภัยวัย 73 ปี เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายกำเริบ ครอบครัวของเขาไม่ได้เข้าร่วมการฟ้องร้องในครั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเศร้า ผู้เสียชีวิตเพิ่งใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับหลาน ๆ พวกเขาตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้มาก เพื่อนของทั้งคู่เล่าว่าพวกเขาชอบเดินทาง นี่คือทริปในฝันระยะเวลา 6 สัปดาห์เพื่อท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
สำหรับเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารรวม 211 คนและลูกเรือ 18 คน บินผ่านน่านฟ้าเมียนมาเข้าชั่วโมงที่ 11 จากทั้งหมด 13 ชั่วโมงก่อนเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผู้โดยสาร 104 คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในจำนวนนี้ 20 คนอาการสาหัสต้องเข้าไอซียูหรือรับการผ่าตัด
เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ทางสายการบินประกาศจ่ายเงินชดเชย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 320,000 บาท) ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาตัวระยะยาวและต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน สายการบินเสนอเงินจ่ายล่วงหน้า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 818,000 บาท เพื่อดูแลเร่งด่วน เงินจำนวนนี้จะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินชดเชยสุทธิในภายหลัง
นอกจากนี้สายการบินยังคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินนั้น ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม
สำนักงานสืบสวนความปลอดภัยด้านการขนส่ง เปิดเผยผลการสืบสวนเบื้องต้นจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินและเสียงในห้องนักบิน เผยว่า เครื่องบินเผชิญการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องบินร่วงหล่นจากความสูง 37,362 ฟุต ลงมาอยู่ที่ 37,184 ฟุต ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยลอยขึ้นไปในอากาศ ตกลงมากระแทกพื้นหรือเพดานห้องโดยสารจนเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บทั้งหมด
ข้อมูลจาก : dailymail
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว
- นายสถานี งัดคลิปโต้ ปม รปภ. ด่าผู้โดยสาร ก่อนสั่งพักงาน 3 วัน เหตุนั่งขาพาดเก้าอี้
- อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: