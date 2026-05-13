แห่ห่วง! เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 โพสต์ภาพกรีดข้อมือเลือดอาบ ขอไม่ตื่นขึ้นมาอีก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 13:12 น.
เกิดอะไรขึ้น? เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 โพสต์ภาพกรีดข้อมือเลือดอาบเต็มอ่างอาบน้ำ ลั่น ” Vantage Interstellar broker QRS เอาเงินกูไป ขอไม่ตื่นขึ้นมาอีก”

ทำเอาชาวเน็ต แฟนคลับ รวมถึงคนใกล้ชิดเป็นห่วงหนักมาก เมื่อจู่ ๆ ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 ออกมาโพสต์ภาพแผลบริเวรข้อมือ พร้อมมีดคัตเตอร์ที่วางไว้ข้างกัน ทั้งยังมีกระดาษถูกเขียนด้วยปากกาสีแดงระบุว่า “Vantage Interstellar broker QRS เอาเงินกูไป”

นอกจากนั้น เพชร ยังโพสต์ภาพในอ่างอาบน้ำ และมีน้ำสีแดงเจือปนอยู่จำนวนมากทั้งด้านในอ่าง รวมถึงขอบอ่าง ลักษณะคล้ายเลือด พร้อมระบุข้อความประกอบในภาพว่า “เลือดไหลออกจากตัวเยอะแล้ว ขอให้พรุ่งนี้เพชรไม่ตื่นมาเจอกับโลกที่โหดร้ายและเพื่อนที่จอมปลอม และความรักที่ดีปวดร้าว และครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแบบนี้อีก ขอให้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ได้นอน และพรุ่งนี้ขอให้ไม่ตื่นมาอีก”

ขณะที่ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กของ เพชร ฏีร์ญาภา ก็พบว่าเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่โพสต์ภาพกรีดข้อมือ ในเชิงประจาน Vantage ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องสูญเงินไปหลายสิบล้านบาท ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ

“ข้าพเจ้าสูญเสียทรัพย์สินให้กับบริษัท Vantage 21,000,000 THB an Interstellar broker ฿32 million and QRS 7ล้านบาท และบริษัท รายย่อยอีกมากมายข้าพเจ้าพอแล้วกับชีวิตนี้ขอบคุณคนที่รักและซัพพอร์ตดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอด”

อ้างอิงจาก : IG petchteeyapar

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

