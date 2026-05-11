คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก
เครื่องบินโดยสารชนคนเสียชีวิตกลางรันเวย์สนามบินเดนเวอร์ วิดีโอนาทีสยองหลุดสู่สาธารณะ
วิดีโอกล้องวงจรปิดที่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ บันทึกภาพนาทีสะพรึงที่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน Frontier พุ่งชนบุคคลลึกลับกลางรันเวย์ จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ในคลิปขาวดำ เห็นเงาคนร่างหนึ่งเดินข้ามรันเวย์อย่างเชื่องช้า ก่อนที่เครื่องบิน Airbus A321 ลำตัวแคบจะพุ่งเข้ามาจากทางซ้ายด้วยความเร็วสูง วินาทีถัดมาร่างนั้นก็หายไป พร้อมกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินลุกเป็นไฟ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์เวลา 23.19 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่เที่ยวบิน Frontier กำลังเร่งความเร็วเพื่อวิ่งขึ้นบิน มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส บนเครื่องมีผู้โดยสาร 224 คน และลูกเรืออีก 7 คน
ผู้โดยสารคนหนึ่งชื่อ นิกิล ทาลันกิ เล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกได้ว่าเครื่องบินกำลังจะยกตัวขึ้น แต่แล้วก็กระแทกพื้นกลับลงมาทันที “ควันเต็มห้องโดยสารเลย หายใจแทบไม่ออก” ก่อนเสริมว่าผู้โดยสารทุกคนต้องอพยพออกทางสไลเดอร์ฉุกเฉิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 12 ราย และถูกนำส่งโรงพยาบาล 5 ราย
ฝั่งสนามบิน ซีอีโอ ฟิล วอชิงตัน ระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุก ไม่ใช่พนักงานของสนามบิน ส่วนชื่อและสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจะรอการแจ้งญาติก่อนถึงจะเปิดเผย
ขณะนี้ทั้ง NTSB และ FAA ต่างเข้าสอบสวนคดีแล้ว ด้านสนามบินเดนเวอร์ประกาศจะทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยตลอดแนวรั้วรอบสนามบินกว่า 58 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
