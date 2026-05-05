เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจโหม่งโลก
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เผยผลสอบเหตุ โบอิง 737-800 ตกในจีน ตาย 132 ศพ เชื่อนักบินตั้งใจทำเครื่องตก หลังปิดสวิตซ์เชื้อเพลิงพร้อมกัน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NTSB) ได้เผยแพร่รายงานสืบสวนกรณีเหตุเครื่องบินโบอิง 737-800 สายการบินไชนาอีสเทิร์น เที่ยวบิน MU5735 ตกที่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 132 ศพ เมื่อปี 2565 นั้น อาจจะเป็นการเจตนาทำให้เครื่องบินตก
โดย NTSB ได้เผยแพร่รายงานตามคำขอ ซึ่งระบุว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ทั้งสองถูกปิดพร้อมกันก่อนที่เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จะร่วงลงจากท้องฟ้า พร้อมระบุอีกว่านักบินไม่มีความพยายามจะเปิดสวิตซ์ ซึ่งทาง NTSB ให้ความเห็นว่าหากนักบินปิดสวิตซ์ผิด นักบินควรจะมีความพยายามในการเปิดสวิตซ์ใหม่
ทั้งนี้ CNN ได้สอบถามความเห็นของนายโทนี สแตนตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ซึ่งระบุว่ารายงานของ NTSB ไม่ใช่รายงานสรุปชิ้นสุดท้าย และยังไม่ได้พิสูจน์ถึงมูลเหตุจูงใจและใครเป็นคนสวิตซ์ อย่างไรก็ตามนายสแตนตันมองว่า เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้สอดคล้องกับความล้มเหลวทางกลไกของเครื่องยนต์คู่ และสอดคล้องกับการสั่งปิดเชื้อเพลิงโดยมนุษย์มากกว่า
สำหรับโศกนาฎกรรมครั้งดังกล่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) เคยออกมาแถลงปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าเป็นการตั้งใจทำเครื่องตกของนักบิน หลังจากที่มีการตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้ถึงสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สื่อเผย คลิปเครื่องบินจีนตก ด้าน จนท. เผยไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิต
- ไชน่า อีสเทิร์น สั่งระงับการบิน โบอิ้ง 737-800 ทุกลำ หลังเหตุเครื่องบินตก
- ด่วน! เครื่องบินจีนตก ไม่ทราบชะตากรรมลูกเรือ-ผู้โดยสาร 133 ชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: