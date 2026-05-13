ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียง เสี่ยงโดนหมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 13:58 น.
ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียงเสี่ยง หมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย
ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต ลุกลาม ทนายนิด้าออกโรงเตือนสติปมปล่อยคลิปเสียงแฉพี่ชาย ชี้พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาทฯ เผยศาลมีข้อยกเว้นรับฟังคลิปแอบอัดเป็นหลักฐานได้

สำหรับมหากาพย์ดราม่าในครอบครัวของ ทราย สก๊อต หลังจากที่เจ้าตัวได้เผยแพร่คลิปเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นบทสนทนาและคำสารภาพของพี่ชาย (พาย) เพื่อชี้แจงและตอบโต้ข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้

ล่าสุด วันนี้ 13 พ.ค. 69 ทนายนิด้า – ศรันยา หวังสุขเจริญ ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าว โดยเริ่มต้นด้วยการส่งกำลังใจให้กับทราย สก๊อต และสะท้อนมุมมองต่อปัญหาครอบครัวว่า “ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาโลกแตก เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน…แผลจากการล่วงละเมิดทางเพศ นานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหาย ส่งกำลังใจให้ ทราย สก็อต”

อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมของข้อกฎหมาย ทนายนิด้าได้โพสต์เตือนสติถึงการกระทำดังกล่าวว่า การนำคลิปเสียงสนทนามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อโซเชียล แทนที่จะนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมทางศาลนั้น เป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเข้าข่ายความผิดทางอาญา ในข้อหาหมิ่นประมาทฯ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกพาดพิงเสื่อมเสียชื่อเสียงได้

นอกจากนี้ ทนายนิด้ายังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องการ แอบอัดคลิปเสียง เพื่อไขข้อข้องใจของหลายคน โดยระบุชัดเจนว่า “คลิปเสียงที่แอบอัดอย่าหาว่าใช้รับฟังในศาลไม่ได้ มีข้อยกเว้นให้ศาลรับฟัง และศาลฟังมาหลายคดีอยู่นะคะ”

จากข้อความของทนายนิด้า ชี้ให้เห็นว่าแม้คลิปเสียงดังกล่าวอาจมีน้ำหนักพอที่จะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ภายใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นบางประการ แต่การนำมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อแฉหรือโจมตีกันนั้น อาจนำมาซึ่งผลกระทบทางกฎหมายที่คาดไม่ถึงต่อผู้โพสต์เอง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เฟซบุ๊ก ทนายนิด้า

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

