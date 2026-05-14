ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”
บงบง ประธานาธิบฟิลิปปินส์ เรียกประชุมด่วน หลังเกิดเหตุยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา ดูแตร์เต เบื้องต้นจับผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งราย
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นาย เฟอร์ดินาน มาร์กอส จูเนียร์ หรือ บงบง ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้เรียกประชุมเป็นการด่วน ภายหลังจากเกิดเหตุวุ่นวายเกิดเสียงปืนดังขึ้นในสภา เมื่อช่วงคืนวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพวกเขาสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคน และสามารถยึดอาวุธปืนไรเฟิล พร้อมกับกระสุน อย่างไรก็ตามตำรวจไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้เหตุความวุ่นวายดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกุม โรนัลด์ เดลา โรซา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตมือปราบสำคัญในสงครามยาเสพติดยุค โรดริโก ดูเตอร์เต อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ตามหมายจับของ ICC
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ยิงอาวุธปืน และยังไม่ทราบว่านายเดลา โรซา อยู่ที่ไหน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะออกนอกวุฒิสภาไปแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โรดรีโก ดูแตร์เต ถูกจับกุม ฐานความผิด “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” สืบเนื่องจากการใช้ความรุนแรงปราบปรามยาเสพติดช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ระหว่างปี 2559 ถึง 2565
โดยรองอัยการ ICC ระบุว่า นายดูแตร์เต เป็นผู้ร่วมก่อเหตุทางอ้อมในการสังหารพ่อค้ายาเสพติดรายเล็กนับพัน โดยไม่ได้มีการขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม
